BERK OKTAY’DAN ‘FANTEZİ MESAJ’ İDDİALARINA YANIT

Türkiye’nin en tanınan oyuncularından Berk Oktay, son günlerde adını magazin gündeminden düşürmeyen ihanet ve taciz iddialarıyla yeniden konuşulmaya başlandı. Manken ve sunucu Tuğçe Aral’ın canlı yayında açıkladığı iddialar, hem televizyon izleyicilerini hem de sosyal medya kullanıcılarını adeta şoke etti.

TUĞÇE ARAL, MESAJLARI CANLI YAYINDA ORTAYA KOYDU

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Beyaz Magazin programına konuk olan Tuğçe Aral, ünlü oyuncudan geldiğini öne sürdüğü “fantezi” içerikli mesajları canlı yayında ifşa etti. Elindeki mesaj kayıtlarını program sunucularına gösteren Aral, “Bu mesajları kendi telefonumda sakladım, ekran görüntüleri elimde” diyerek dikkat çekti. Canlı yayında ilk kez görülen bu mesajlar, stüdyodaki sunucuların da sert tepkisine neden oldu.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY İLE EVLİ

Berk Oktay, uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile 2022 yılında nikâh masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilikleri olduğu bilinen çift, son aylarda sosyal medyada birlikte daha az görünmeye başlamıştı. İddialar, Oktay’ın bu evlilik devam ederken manken Tuğçe Aral’a özel mesajlar gönderdiği yönünde.

GEÇMİŞTE DE İHANET İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Bu olay, Oktay’ın özel hayatına dair ortaya atılan ilk iddia değil. Oyuncu, daha önce de meslektaşı Gülsim Ali ile yakınlaştığı söylentileriyle gündeme gelmiş, o dönemde çiftin boşanma iddiaları magazin sayfalarını süslemişti. Ancak o haberler resmi olarak doğrulanmamış, çift konuyla ilgili sessiz kalmıştı.

OKTAY: “KARALAMA KAMPANYASIYLA KARŞI KARŞIYAYIM”

Ortaya atılan iddialar sonrası sessizliğini bozan Berk Oktay, avukatı aracılığıyla yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu suçlamaların gerçeği yansıtmadığı ve sistematik bir karalama kampanyası yürütüldüğü ifade edildi. Oyuncu, “Beni yıpratmaya yönelik asılsız iddialarla mücadele etmek için tüm yasal yollara başvuruyorum” dedi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Skandalın patlak vermesiyle birlikte Twitter, Instagram ve diğer sosyal medya platformlarında binlerce yorum yapıldı. Kimi kullanıcılar Tuğçe Aral’ı cesur açıklamalarından dolayı tebrik ederken, kimi de yargı süreci tamamlanmadan kesin bir kanaate varmanın doğru olmayacağını savundu. Bazı kullanıcılar ise olayın tamamen “reklam amaçlı” olduğunu öne sürdü.

YARGI SÜRECİ BAŞLIYOR

Tarafların karşılıklı açıklamaları sonrası gözler şimdi yargıya çevrildi. Oktay’ın avukatının, Tuğçe Aral hakkında “kişilik haklarına saldırı” ve “iftira” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. Öte yandan Aral’ın da elindeki mesaj kanıtlarını savcılığa sunmaya hazırlandığı konuşuluyor.