Muhalefetin yarısı MTV zammı oylamasına katılmadı

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin bu yıl iki kez ödenmesini öngören kanunun Meclis’teki oylamasına CHP’den 69 milletvekili, İYİ Parti’den 22, Yeşil Sol Parti’den de 40 milletvekili oylamaya katılmadı.
Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin bu yıl ikinci kez alınmasını düzenleyen ve vatandaştan büyük tepki gören düzenlemenin TBMM’deki oylamasında muhalefetin büyük bir kesiminin Genel Kurul’a katılmaması da ayrıca tepkiye neden oldu.
Oylama sonucunda tutanaklara göre düzenleme için “evet” oyu kullandığı tespit edilen CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Sehven evet oyu verdim” açıklamasında bulundu. Oylamaya CHP’den 69 milletvekilinin katılmadığı ortaya çıkarken, 60 milletvekili de “hayır” oyu kullandı.
MUHALEFET VEKİLLERİ OYLAMAYA KATILMADI
İYİ Parti’den de oylamaya katılan 22 milletvekili “hayır” oyu kullanırken, 22 milletvekili oylamaya katılmadı. Yeşil Sol Partisi’nden de yalnızca 15 milletvekili görüşmelere katılarak “hayır” oyu kullandı. 40 YSP’li ise oylamaya katılmadı. Saadet ve Gelecek Partisi’nden de yalnızca 6 milletvekili oylamaya katılırken, TİP’li 4 vekilden 2’si görüşmelere katılmadı, diğer 2 TİP’li “hayır” oyu kullandı. DEVA Partisi’nin 15 milletvekilinden 14’ü “hayır” oyu kullanırken 1 milletvekili oylamaya katılmadı. Demokrat Parti’den de 2 milletvekili oylamaya katılmadı, 1 milletvekili “hayır” oyu kullandı. EMEP’in de 2 milletvekili oylamaya katılmadı.
İŞTE MUHALEFETTEN OYLAMAYA KATILMAYANLARIN LİSTESİ
CHP
Ayhan Barut
Burcu Köksal
Reşat Karagöz
Tekin Bingöl
Semra Dinçer
Murat Emir
Gamze Taşçıer
Aylin Yaman
Aliye Coşar
Sururi Çorabatır
Mustafa Erdem
Uğur Bayraktutan
Bülent Tezcan
Serkan Sarı
Yaşar Tüzün
Türker Ateş
Nurhayat Altaca kayışoğlu
Orhan Sarıbal
Özgür Ceylan
İsmet Güneşhan
Gülizar Biçer Karaca
Ediz Ün
Gürsel Erol
Mustafa Sarıgül
İbrahim Arslan
Melih Meriç
Hasan Öztürkmen
Mehmet Güzelmansur
Servet Mullaoğlu
Ali Mahir Başarır
Hasan Ufuk Çakır
Talat Dinçer
Fethi Açıkel
Engin Altay
Zeynel Emre
Yunus Emre
Ali Gökçek
İlhan Kesici
Suat Özçağdaş
Turan Taşkın Özer
Oğuz Kaan Salıcı
Namık Tan
Erdoğan Toprak
Gökan Zeybek
Sevda Erdan Kılıç
Rıfat Turuntay Nalbantoğlu
Ahmet Tuncay Özkan
Mahir Polat
Deniz Yücel
İnan Akgün Alp
Vecdi Gündoğdu
Fahri Özkan
Metin İlhan
Barış Bektaş
Ali Fazıl Kasap
Özgür Özel
Ömer Fethi Gürer
Mustafa Adıgüzel
Ayça Taşkent
Barış Karadeniz
Ulaş Karasu
Faik Öztrak
Ali Karaoba
Eylem Ertuğ Ertuğrul
Deniz Yavuzyılmaz
Aysu Bankoğlu
Tahsin Becan
Talih Özcan
YSP
Heval Bozdağ
Sırrı Sakik
Semra Çağlar Gökalp
Hüseyin Olan
Ceylan Akça Cupolo
Osman Cengiz Çandar
Sevilay Çelenk Özen
Serhat Eren
Mehmet Kamaç
Adalet Kaya
Berdan Öztürk
Halide Türkoğlu
Meral Danış Beştaş
Öznur Bartin
Vezir Coşkun Parlak
Ali Bozan
Cengiz Çiçek
Celal Fırat
Çiğdem Kılıçgün Uçar
Çiçek Otlu
Sırrı Süreyya Önder
Özgül Saki
İbrahim Akın
Gülüstan Kılıç Koçyiğit
Beritan Güneş Altın
Kamuran Tanhan
Sümeyye Boz
Tuncer Bakırhan
Sabahat Erdoğan Sarıtaş
Ayten Kordu
Dilan Kunt Ayan
Ömer Öcalan
Ferit Şenyaşar
Sinan Çiftyürek
Mahmut Dindar
Gülcan Kaçmaz Sayyiğit
Gülderen Varli
Mehmet Rüştü Tiryaki
Mehmet Zeki İrmez
Nevroz Uysalaslan
Yılmaz Hun
İYİ PARTİ
Ayyüce Türkeş Taş
Koray Aydın
Adnan Beker
Ahmet Eşref Fakıbaba
Kürşad Zorlu
Aykut Kaya
İdris Nebi Hatipoğlu
Burhanettin Kocamaz
Burak Akburak
Ersin Beyaz
Mehmet Selim Ensarioğlu
Seyithan İzsiz
Mehmet Satuk Bağru Kavuncu
Nimet Özdemir
Mustafa Cihan Paçacı
Ahmet Ersagun Yücel
Şenol Suat
Ümit Dikbayır
Erhan Usta
Lütfullah Kayalar
Turan Yaldır
SAADET PARTİSİ
Mesut Doğan
Şerafettin Kılıç
Serap Yazıcı Özburun
Sema Silkin Ün
Birol Aydın
Doğan Demir
Selim Temurci
Mustafa Bilici
Mahmut Arıkan
Hasan Bitmez
Hasan Ekici
Selçuk Özdağ
Mehmet Karaman
DEMOKRAT PARTİ
Cemal Enginyurt
Haydar Altıntaş
HDP
Mithat Sancar
Pervin Buldan
EMEK PARTİSİ
Sevda Karaca Demir
İskender Bayhan
TİP
Şerafettin Can Atalay
Ahmet Şık