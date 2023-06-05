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PINAR ESTETİK Mİ YAPTıRDı

PINAR ESTETİK Mİ YAPTıRDı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Haziran 2023 - 15:07

Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Pınar Deniz, katıldığı bir davette makyajı ve kıyafetiyle dikkat çekti. Birçok kişi Deniz’in dudaklarına botoks yaptırdığını iddia etti.

Bir davete katılan Pınar Deniz'in görüntüsü hayranlarını ikiye böldü! Tanımakta güçlük çektiler… - Sayfa 1

Ay Yapım’ın bu hafta ev sahipliğini üstlendiği ve 30 ülkeden gelen televizyon dünyasının önemli isimlerinin buluştuğu Academy Day’in önceki akşam kapanış partisi gerçekleşti. Parti adeta ünlüler geçidine döndü.

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Bir davete katılan Pınar Deniz'in görüntüsü hayranlarını ikiye böldü! Tanımakta güçlük çektiler… - Sayfa 2

TARZI OLAY OLDU

Geceye Türk dizi sektörünün önemli isimleri katılırken, ünlü isimler şıklıkta birbirleriyle yarıştı.

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Bir davete katılan Pınar Deniz'in görüntüsü hayranlarını ikiye böldü! Tanımakta güçlük çektiler… - Sayfa 3

Yargı dizisinin güzel oyuncusu Pınar Deniz ve sevgilisi Kaan Yıldırım geceye birlikte katıldı.

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Bir davete katılan Pınar Deniz'in görüntüsü hayranlarını ikiye böldü! Tanımakta güçlük çektiler… - Sayfa 4

Deniz’in tarzı geceye damga vurdu.

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Bir davete katılan Pınar Deniz'in görüntüsü hayranlarını ikiye böldü! Tanımakta güçlük çektiler… - Sayfa 5

ESTETİK YAPTIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

Leopar desenli önden yırtmaçlı elbise ile kameralara poz veren Deniz’in yüzündeki farklılık birçok kişinin dikkatinden kaçmadı.

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Bir davete katılan Pınar Deniz'in görüntüsü hayranlarını ikiye böldü! Tanımakta güçlük çektiler… - Sayfa 6

Duru güzelliği ile kendine hayran bırakan başarılı oyuncunun dudaklarına estetik yaptırdığı iddia edildi.

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Bir davete katılan Pınar Deniz'in görüntüsü hayranlarını ikiye böldü! Tanımakta güçlük çektiler… - Sayfa 7

Deniz’i bu haliyle tanımakta zorluk çeken birçok hayranı estetik iddialarına üzüldüklerini dile getirdi.

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Bir davete katılan Pınar Deniz'in görüntüsü hayranlarını ikiye böldü! Tanımakta güçlük çektiler… - Sayfa 8

İDDİALARI ÇEKTİĞİ VİDEO İLE YALANLADI

Estetik iddiaları sonrası ünlü oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hakkında çıkan söylentileri yalanladı.

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Bir davete katılan Pınar Deniz'in görüntüsü hayranlarını ikiye böldü! Tanımakta güçlük çektiler… - Sayfa 9

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Bir davete katılan Pınar Deniz'in görüntüsü hayranlarını ikiye böldü! Tanımakta güçlük çektiler… - Sayfa 10

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Bir davete katılan Pınar Deniz'in görüntüsü hayranlarını ikiye böldü! Tanımakta güçlük çektiler… - Sayfa 11

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Bir davete katılan Pınar Deniz'in görüntüsü hayranlarını ikiye böldü! Tanımakta güçlük çektiler… - Sayfa 12

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Bir davete katılan Pınar Deniz'in görüntüsü hayranlarını ikiye böldü! Tanımakta güçlük çektiler… - Sayfa 13

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Bir davete katılan Pınar Deniz'in görüntüsü hayranlarını ikiye böldü! Tanımakta güçlük çektiler… - Sayfa 14

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Bir davete katılan Pınar Deniz'in görüntüsü hayranlarını ikiye böldü! Tanımakta güçlük çektiler… - Sayfa 15

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Bir davete katılan Pınar Deniz'in görüntüsü hayranlarını ikiye böldü! Tanımakta güçlük çektiler… - Sayfa 16

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Bir davete katılan Pınar Deniz'in görüntüsü hayranlarını ikiye böldü! Tanımakta güçlük çektiler… - Sayfa 17

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Bir davete katılan Pınar Deniz'in görüntüsü hayranlarını ikiye böldü! Tanımakta güçlük çektiler… - Sayfa 18

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Bir davete katılan Pınar Deniz'in görüntüsü hayranlarını ikiye böldü! Tanımakta güçlük çektiler… - Sayfa 19

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Bir davete katılan Pınar Deniz'in görüntüsü hayranlarını ikiye böldü! Tanımakta güçlük çektiler… - Sayfa 20

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Bir davete katılan Pınar Deniz'in görüntüsü hayranlarını ikiye böldü! Tanımakta güçlük çektiler… - Sayfa 21

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Bir davete katılan Pınar Deniz'in görüntüsü hayranlarını ikiye böldü! Tanımakta güçlük çektiler… - Sayfa 22

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Bir davete katılan Pınar Deniz'in görüntüsü hayranlarını ikiye böldü! Tanımakta güçlük çektiler… - Sayfa 23

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Bir davete katılan Pınar Deniz'in görüntüsü hayranlarını ikiye böldü! Tanımakta güçlük çektiler… - Sayfa 24

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