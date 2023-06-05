PINAR ESTETİK Mİ YAPTıRDı

Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Pınar Deniz, katıldığı bir davette makyajı ve kıyafetiyle dikkat çekti. Birçok kişi Deniz’in dudaklarına botoks yaptırdığını iddia etti.
Ay Yapım’ın bu hafta ev sahipliğini üstlendiği ve 30 ülkeden gelen televizyon dünyasının önemli isimlerinin buluştuğu Academy Day’in önceki akşam kapanış partisi gerçekleşti. Parti adeta ünlüler geçidine döndü.
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TARZI OLAY OLDU
Geceye Türk dizi sektörünün önemli isimleri katılırken, ünlü isimler şıklıkta birbirleriyle yarıştı.
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Yargı dizisinin güzel oyuncusu Pınar Deniz ve sevgilisi Kaan Yıldırım geceye birlikte katıldı.
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Deniz’in tarzı geceye damga vurdu.
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ESTETİK YAPTIRDIĞI İDDİA EDİLDİ
Leopar desenli önden yırtmaçlı elbise ile kameralara poz veren Deniz’in yüzündeki farklılık birçok kişinin dikkatinden kaçmadı.
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Duru güzelliği ile kendine hayran bırakan başarılı oyuncunun dudaklarına estetik yaptırdığı iddia edildi.
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Deniz’i bu haliyle tanımakta zorluk çeken birçok hayranı estetik iddialarına üzüldüklerini dile getirdi.
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İDDİALARI ÇEKTİĞİ VİDEO İLE YALANLADI
Estetik iddiaları sonrası ünlü oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hakkında çıkan söylentileri yalanladı.
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