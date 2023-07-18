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İşte CHP’de 4-5-6-7 dönemdir değişmeyen vekiller. Ünlü spiker Bahar Feyzan İfşa etti

İşte CHP’de 4-5-6-7 dönemdir değişmeyen vekiller. Ünlü spiker Bahar Feyzan İfşa etti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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18 Temmuz 2023 - 15:48

Ünlü spiker Bahar Feyzan CHP’de değişmeyen vekilleri paylaştı. Feyzan’ın paylaştığı vekiller arasında en az 4 dönemdir Meclis’te milletvekilliği yapanlar var. Söz konusu paylaşım “Değişmeyen tek şey değişim ama bunlar değişmiyor” yorumlarına neden oldu.

Muhalefet partilerinin yarısının ek MTV zammı için yapılan oylamaya katılmaması büyük tepki çekti. Meclis’te yapılan oylamaya CHP’den 69 milletvekili, İYİ Parti’den 22, Yeşil Sol Parti’den de 40 milletvekili oylamaya katılmadı.

Vatandaşlar için oldukça kritik olan oylamaya muhalefet vekillerinin ilgisizliği büyük tartışmaya neden oldu.

Ünlü spiker Bahar Feyzan, muhalefet vekillerinin tepki çektiği ve CHP’de ‘değişim’ tartışmalarının yaşandığı günlerde dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Feyzan paylaşımında CHP’de en az 4, en çok 7 dönemdir Meclis’te bulunan milletvekillerinin kimler olduğunu sıraladı.

Söz konusu paylaşım “Değişmeyen tek şey değişim ama bunlar değişmiyor” yorumlarına neden oldu. Feyzan’ın paylaşımına “Ölene kadar vekillik yasası mı var” yorumu da yapıldı.

7 DÖNEMDİR MECLİS’TE OLANLAR VAR

Söz konusu paylaşım “Değişmeyen tek şey değişim ama bunlar değişmiyor” yorumlarına neden oldu.

Feyzan’ın paylaşımına göre Erdoğan Toprak ve Engin Altay 7 dönemdir Meclis’te bulunuyor.

6 dönem milletvekilliği yapanlar arasında Faik Öztrak, İlhan Kesici ve Yaşar Tüzün bulunuyor.

4 dönem Meclis’te milletvekilliği yapanlar arasında ise Tunay Özkan, Seyit Torun, Gamze İlgezdi ve Oğuz Kaan Salıcı gibi isimler bulunuyor.

Özgür Özel ise 5 dönemdir Meclis çatısı altında yer alıyor.

İşte Bahar Feyzan’ın o paylaşımı:

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Öte yandan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 2011-2019 yılları arasında 3 dönem CHP’de milletvekilliği yapmıştı.

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