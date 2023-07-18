İşte CHP’de 4-5-6-7 dönemdir değişmeyen vekiller. Ünlü spiker Bahar Feyzan İfşa etti

Ünlü spiker Bahar Feyzan CHP’de değişmeyen vekilleri paylaştı. Feyzan’ın paylaştığı vekiller arasında en az 4 dönemdir Meclis’te milletvekilliği yapanlar var. Söz konusu paylaşım “Değişmeyen tek şey değişim ama bunlar değişmiyor” yorumlarına neden oldu.