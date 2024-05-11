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BURSA FASHİON WEEK 2024 TASARIM YARIŞMASININ FİNALİSTLERİ BELİRLENDİ.

BURSA FASHİON WEEK 2024 TASARIM YARIŞMASININ FİNALİSTLERİ BELİRLENDİ.
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Mayıs 2024 - 17:53

BURSA FASHİON WEEK 2024 TASARIM YARIŞMASININ FİNALİSTLERİ BELİRLENDİ.

Ülkemizin  Tekstil ve konfeksiyon konusunda Dünyadaki rolü  büyük bir önem taşıyor.  Bir çok Dünya markasının Üretimi ve tedariği  bizzat  Ülkemizden karşılayan markalar ,dokuma,yardımcı malzemeler ve konfeksiyon  olarak Üstün kaliteli bir Üretim ile  Fason üstü bir konuma  gelen Türkiye    ne yazıkki birkaç Markanın dışında Dünya Tekstil ve Moda Platformlarında  henüz boy gösteremiyor.  Bu açığı kapatmak için  yola çikan ,ÜlkeninTekstil  Merkezi  ünvanını taşıyan   Bursada  gerceklesen Bursa Fashion WEEK  etkinlikleri arasında ,her yıl  genç tasarımcıları desteklemek açısından   gerçekleşen  Tasarım Yarışmasına  7’si gerçekleşmek üzere Düş’ün  Tasarımı Temalı  Uluslararası   Genç Tasarımcılar Yarışmasına  büyük bir ilgi gösteren Tasarımcı adaylarınin  arasında  Tabancikarın da bulunduğu  195 başvuru arasından 20 finalist belirlemek için  Deltta Mariot otel istanbul Kağıthane  Otelde’de  gerçekleşti. Bursa Fashion WEEK-7 Tasarım Yarışması Jüri Komitesi bir araya gelerek tasarımları Değerlendirdi. Jüri Komite Başkanlığını  Üstlenen Ülkemizin Tanınmıştır

Moda Dizayneri Sn.Erol Albayrak Yönetiminde   Jüri Koltuğunda yerini alan isimler , Modacı-İş insanı, Emelya Konf.Tex.Ltd.Şti  Kurucusu Sn. Yaşariye Doğan, Elyaf Tex.Texstilci-Sn.Sami Bilge, Sanayici İş, Adamı Sn.Mustafa Barutcuoglu, İstanbul  Cemiyet hayatından tanınan Modacı- Ressam Sn.Eda Erdoğan, Erkek Giyim Modacı  Sn.Faruk Saraç, Sn.Başak Gursoy , Düzce Üniversitesi  Düzce  Meslek  Yüksekokulu  Tasarım Bölümü Başkanı Dr.Ögretim Üyesi Sn .Filiz Dursun

Bursa Fashion WEEK Sahne Direktörü Koreograf Sn. Asil Çağıl, Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Bölümü  Öğretim Gör. Sn.Ciğdem Dursun ,İstanbul Cemiyet hayatının  Temsilcisi iş Kadını Ceren Bahadır Hatipoğlu,oldu.İş İnsanı Semra Türk  ve Bulgaristanın Tanınmış modellerinden Tundjay Mustafa tasarımları degerlendirirken  Türk Modasının  genç Tasarımcıların  Başarısı ile Yıldızının yükseleceğini ifade ederek  finalist seçimlerinde genç Tasarımcıların başarısından bir hayli seçimlerde zorlanildigıni ifade eden Jüri Komite Başkanı Sn.Erol Albayrak   Finalistleri Puanlama sonucu   Jüriye taktım etti.

Bursa Fashion WEEK-7

Ekim Ayında gerçekleşecek Tasarım Yarışması  Finalinde Final için Üçer Adet Tasarımlarını dikerek  Final defilesinde  Ödüller için Yarışacaklar . Final Defilesi ve  defilelerin  Her yıl olduğu gibi yine Koreografisi ve Bursa Fashion WEEK-7  Sahne  Direktörlugunde  ünlü koreograf Asil Çağıl Yönetiminde Orofesionel kadrosu eşliğinde Modanın Kalbi Bursada Atacak.

Ön elemelerde   sunum ve eleme görevinde yer alan BFW Genç Tasarımcılar  korodinasyon Sorumluları Aslı Designer   ve Ebru Kırcalı  ve  Nurcan Barutcuoğlu  Üstün Çalışmaları ile  görev almanın gururunu yaşayarak Tasarımcıların çalışmalarına hayran kaldılar .Misafir Jüri Erdal Dinçer ve TRT  Sanatçısı Ayfer Er   de elemelerde hazır bulundular.

FİNALE KALAN TASARIMCILAR

1 ÇİĞDEM EROL-HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

2 EVGENİA SORTULLU- MGSU MOSKOVA

3 BEYZA TATAR-ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

4 KADER AYDIN-İZMİR OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ

5 SEVİNJ MOAZZENZADEN-İRAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

6 DİLEK BOZKURT-DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ/İZMİR OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ

7 KÜBRA NUR TEMÜRKIRAN-OSMANGAZİ BORSA İSTANBUL MTAL

8 ŞEYMA ARSLAN-İZMİR OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ

9 TUĞÇE USTA-ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

10NİSANUR ÇAKIR-İZMİR OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ

11 MELİKE DİLEKÇİ- ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

12 YAĞMUR YILDIZ-DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

13 RÜMEYSA ÇINAR- ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

14 LEYLA ERDOĞAN-BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

15 HİLAL KAYNAK-ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

16 ÇAĞLA ALTUNBAŞ-BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

17 MERYEM TAŞÇI-ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

18 ZEYNEP SAĞLAM- İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

19 RABİA ÇAĞLAYAN- ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

20 FATMA DEMİR-ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

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