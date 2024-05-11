BURSA FASHİON WEEK 2024 TASARIM YARIŞMASININ FİNALİSTLERİ BELİRLENDİ.

BURSA FASHİON WEEK 2024 TASARIM YARIŞMASININ FİNALİSTLERİ BELİRLENDİ.

Ülkemizin Tekstil ve konfeksiyon konusunda Dünyadaki rolü büyük bir önem taşıyor. Bir çok Dünya markasının Üretimi ve tedariği bizzat Ülkemizden karşılayan markalar ,dokuma,yardımcı malzemeler ve konfeksiyon olarak Üstün kaliteli bir Üretim ile Fason üstü bir konuma gelen Türkiye ne yazıkki birkaç Markanın dışında Dünya Tekstil ve Moda Platformlarında henüz boy gösteremiyor. Bu açığı kapatmak için yola çikan ,ÜlkeninTekstil Merkezi ünvanını taşıyan Bursada gerceklesen Bursa Fashion WEEK etkinlikleri arasında ,her yıl genç tasarımcıları desteklemek açısından gerçekleşen Tasarım Yarışmasına 7’si gerçekleşmek üzere Düş’ün Tasarımı Temalı Uluslararası Genç Tasarımcılar Yarışmasına büyük bir ilgi gösteren Tasarımcı adaylarınin arasında Tabancikarın da bulunduğu 195 başvuru arasından 20 finalist belirlemek için Deltta Mariot otel istanbul Kağıthane Otelde’de gerçekleşti. Bursa Fashion WEEK-7 Tasarım Yarışması Jüri Komitesi bir araya gelerek tasarımları Değerlendirdi. Jüri Komite Başkanlığını Üstlenen Ülkemizin Tanınmıştır

Moda Dizayneri Sn.Erol Albayrak Yönetiminde Jüri Koltuğunda yerini alan isimler , Modacı-İş insanı, Emelya Konf.Tex.Ltd.Şti Kurucusu Sn. Yaşariye Doğan, Elyaf Tex.Texstilci-Sn.Sami Bilge, Sanayici İş, Adamı Sn.Mustafa Barutcuoglu, İstanbul Cemiyet hayatından tanınan Modacı- Ressam Sn.Eda Erdoğan, Erkek Giyim Modacı Sn.Faruk Saraç, Sn.Başak Gursoy , Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Başkanı Dr.Ögretim Üyesi Sn .Filiz Dursun

Bursa Fashion WEEK Sahne Direktörü Koreograf Sn. Asil Çağıl, Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Bölümü Öğretim Gör. Sn.Ciğdem Dursun ,İstanbul Cemiyet hayatının Temsilcisi iş Kadını Ceren Bahadır Hatipoğlu,oldu.İş İnsanı Semra Türk ve Bulgaristanın Tanınmış modellerinden Tundjay Mustafa tasarımları degerlendirirken Türk Modasının genç Tasarımcıların Başarısı ile Yıldızının yükseleceğini ifade ederek finalist seçimlerinde genç Tasarımcıların başarısından bir hayli seçimlerde zorlanildigıni ifade eden Jüri Komite Başkanı Sn.Erol Albayrak Finalistleri Puanlama sonucu Jüriye taktım etti.

Bursa Fashion WEEK-7

Ekim Ayında gerçekleşecek Tasarım Yarışması Finalinde Final için Üçer Adet Tasarımlarını dikerek Final defilesinde Ödüller için Yarışacaklar . Final Defilesi ve defilelerin Her yıl olduğu gibi yine Koreografisi ve Bursa Fashion WEEK-7 Sahne Direktörlugunde ünlü koreograf Asil Çağıl Yönetiminde Orofesionel kadrosu eşliğinde Modanın Kalbi Bursada Atacak.

Ön elemelerde sunum ve eleme görevinde yer alan BFW Genç Tasarımcılar korodinasyon Sorumluları Aslı Designer ve Ebru Kırcalı ve Nurcan Barutcuoğlu Üstün Çalışmaları ile görev almanın gururunu yaşayarak Tasarımcıların çalışmalarına hayran kaldılar .Misafir Jüri Erdal Dinçer ve TRT Sanatçısı Ayfer Er de elemelerde hazır bulundular.

FİNALE KALAN TASARIMCILAR

1 ÇİĞDEM EROL-HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

2 EVGENİA SORTULLU- MGSU MOSKOVA

3 BEYZA TATAR-ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

4 KADER AYDIN-İZMİR OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ

5 SEVİNJ MOAZZENZADEN-İRAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

6 DİLEK BOZKURT-DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ/İZMİR OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ

7 KÜBRA NUR TEMÜRKIRAN-OSMANGAZİ BORSA İSTANBUL MTAL

8 ŞEYMA ARSLAN-İZMİR OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ

9 TUĞÇE USTA-ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

10NİSANUR ÇAKIR-İZMİR OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ

11 MELİKE DİLEKÇİ- ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

12 YAĞMUR YILDIZ-DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

13 RÜMEYSA ÇINAR- ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

14 LEYLA ERDOĞAN-BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

15 HİLAL KAYNAK-ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

16 ÇAĞLA ALTUNBAŞ-BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

17 MERYEM TAŞÇI-ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

18 ZEYNEP SAĞLAM- İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

19 RABİA ÇAĞLAYAN- ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

20 FATMA DEMİR-ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ