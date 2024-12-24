MTEL TURKEY SHANGRİ LA BOSPHORUS’TA ÖZEL BİR DAVET İLE 1.YILINI KUTLADI…

MTEL TURKEY kuruluşun ilk yıllını büyük bir çoşku ve seçkin davetli katılımı ile kutladı. MTEL Turkey’in vizyonu eski Yugoslaviya ülkeleri tekrar bir araya getirmek ve göçmenlerin kendi kimliğine unutmamak adına bu yola çıktı. MOVE platformunda ait olan 280’den fazla balkan kanalı, 40’dan fazla radyo ve video klübü bulunmaktadır.

MTEL Turkey Genel Müdürü Zoran Draşkoviç gecede yaptığı açılış konulmasında çok memnun olduğunu ve inanılmaz bir misafir perverliği, Türkiyede gördüğünü ifade etti. Geceye Zoran Draşkoviç MTEL Turkey Genel Müdürü, Prof. Dr. Mevlud Dudiç Sırbistan Cumhuriyetinin Meşihatın Baş Müftüsü, Salbin Karişik Novi Pazar Belediye Başkan Yardımcısı, Aleksandar Marjanoviç Sırbistan Başkonsolosu, Dragan Mihaljeviç Bosna Hersek Başkonsolosu, Branislav Karadzic Karadağ Başkonsolosu, Sevim Sey K.Makedonya Konsolosu, Beyaz TV Sunucu Nermin Öztürk, Kanal D Haber İbrahim Konar gibi değerli isimler katıldı.

MTEL TURKEY, Sırbistan’ın resmi telefon operatörü olan Telekom Srbija tarafından kurulmuş, 12 Aralık 2023 tarihi itibariyle Türkiye’de faaliyetlerine başlamıştır.

MTEL Grubu, Türkiye’deki faaliyetlerinin haricinde, Bosna Hersek, Avusturya, İsviçre, Sırbistan, Almanya, Karadağ, Kosova, Makedonya, Belçika’da faaliyet göstermektedir. Mtel Turkey, kurucusu Sırbistan’ın resmi telefon operatörü Avrupa ve Balkanlar genelinde faaliyetlerini sürdüren Telekom Srbija’nın MTEL şirketler grubunun bir parçasıdır. Mtel Turkey Türkiye’de Move dijital platform hizmetini kullanıcılarına sağlamaktadır. Move platformunda Balkanlardan televizyon kanalları ve dünya çapında dizi, film, spor ve müzik kanalları yayınlanmaktadır. Hedef kitlesi Balkan kökenli göçmenleri oluşturmaktadır.