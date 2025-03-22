YEŞİLÇAM’IN EFSANESİ FİLİZ AKIN 82 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

Türk sinemasının simge isimlerinden biri olan Filiz Akın, 82 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam döneminin en zarif ve etkileyici kadın oyuncularından biri olarak anılan Akın, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altındaydı. Vefat haberi yalnızca sanat camiasını değil, onu yıllar boyunca hayranlıkla izleyen milyonlarca insanı derinden üzdü.

Filiz Akın, 1 Eylül’den bu yana Bodrum’da zatürre ve enfeksiyonlara bağlı olarak yoğun tıbbi bakım altındaydı. Durumunun ağırlaşması üzerine, Cumhurbaşkanlığı’nın yönlendirmesiyle Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan ambulans uçakla 13 Ocak gecesi İstanbul’a nakledildi. Akın, daha önce 2002 yılında nazofarenks (geniz) kanserine yakalanmış ve ABD’de aldığı tedavi sonucunda bu zorlu hastalığı yenmişti. Ancak ilerleyen yaşına bağlı komplikasyonlar nedeniyle sağlık durumu son dönemde giderek kötüleşti ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TÜRK SİNEMASININ “KOLEJLİ KIZI” FİLİZ AKIN KİMDİR?

Filiz Akın, 2 Ocak 1943 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Annesi Arnavut, babası ise Çerkes kökenli olan Akın, TED Ankara Koleji’ndeki eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nden mezun oldu. Sanat dünyasına adım attıktan sonra kısa sürede sinema perdesinin aranan yüzü haline gelen Akın, zarafeti, entelektüel yönü ve duru güzelliğiyle Türk sinemasında farklı bir stilin temsilcisi oldu.

Kariyerine 1962 yılında Memduh Ün’ün yönettiği Aka­syalar Açarken adlı filmle başlayan Akın, ardından Ajda Pekkan ile birlikte kamera karşısına geçtiği Şakayla Karışık filmiyle dikkatleri üzerine çekti. Toplamda 121 sinema filminde başrol oynayan usta sanatçı, “Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncası” olarak anılan sembol kadın oyuncular arasında yer aldı. 1976 yılında müzik dünyasına adım atarak gazino sahnelerinde Türk sanat müziği eserleri seslendirmeye başlayan Filiz Akın, sanatın farklı disiplinlerinde de başarısını kanıtladı.

Sinema hayatının zirve yıllarında, 1964 yılında Yankesici Kız filmiyle büyük çıkış yakalayan Akın, aynı zamanda yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu ile evlenerek magazin dünyasında da sıkça gündeme geldi. Bu evlilikten bir oğlu olan Akın, daha sonraki yıllarda hem özel hayatı hem de hastalıkla mücadelesiyle takdir topladı.

82 yaşında hayatını kaybeden Filiz Akın, sadece bir oyuncu değil; aynı zamanda Türk kadınının kültürel ve sanatsal alandaki yükselişinin simgelerinden biri oldu. Sahnedeki duruşu, hayata karşı verdiği mücadele ve sanat kariyerindeki seçkin duruşuyla hatırlanacak olan Akın’ın ardından Türk sineması büyük bir kayıp yaşamıştır.

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