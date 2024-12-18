17 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI: GÜNÜN ZİRVESİNDE HANGİ YAPIMLAR VAR?

17 Aralık 2024 reyting sonuçları belli oldu! Televizyon izleyicilerinin ilgiyle takip ettiği Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki lider yapımlar açıklandı. Zirve yarışı, popüler diziler ve programlar arasında kıyasıya bir rekabetle tamamlandı. İşte reytinglerde öne çıkan detaylar:

Total Reyting Sonuçları

Bir Gece Masalı (ATV) zirvede yer alarak Total kategorisinde birinci sırayı aldı.

(ATV) zirvede yer alarak Total kategorisinde birinci sırayı aldı. İkinci sırada Bahar (Show TV) bulunurken,

(Show TV) bulunurken, Esra Erol’da (ATV) üçüncü sırada günü tamamladı.

AB Reyting Sonuçları

AB kategorisinde liderlik Bahar (Show TV) dizisine gitti.

(Show TV) dizisine gitti. İkinci sırada, tarihi bir yapım olan Mehmed: Fetihler Sultanı (TRT 1) yer aldı.

(TRT 1) yer aldı. Üçüncülük ise Bahar (Özet) (Show TV) yapımına ait oldu.

ABC1 Reyting Sonuçları

ABC1 grubunda da birinci sırayı Bahar (Show TV) aldı.

(Show TV) aldı. İkinci sırayı TRT 1’in dikkat çeken yapımı Mehmed: Fetihler Sultanı kaptı.

kaptı. Üçüncü sıraya ise Bir Gece Masalı (ATV) yerleşti.

Günün Öne Çıkan Yapımları

Reyting sonuçlarına göre, Bahar dizisi hem AB hem de ABC1 kategorilerinde liderlik koltuğuna oturdu. Bir Gece Masalı, Total kategorisinde zirveye yerleşirken, gündüz kuşağının popüler programlarından Esra Erol’da üçüncü sırada dikkat çekti.

Reyting Savaşında Kıran Kırana Yarış

Televizyon yapımları arasında yaşanan bu sıkı rekabet, izleyicilere kaliteli içerikler sunulmasını sağlıyor. Özellikle diziler, farklı kategorilerdeki başarılarıyla geniş izleyici kitlelerinin ilgisini çekiyor. Reyting sonuçları, yapımların başarısını ölçmek için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor.

Sonuç: İzleyicinin Tercihleri Belirleyici

17 Aralık 2024 reyting sonuçları, televizyon izleyicisinin favori yapımlarını bir kez daha ortaya koydu. Günü zirvede tamamlayan yapımlar, önümüzdeki haftalarda da iddialı performanslarını sürdürmeyi hedefliyor.

Kaynak: https://www.medyaradar.net