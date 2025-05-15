TÜRK SİNEMASININ USTASI ALİ ÖZGENTÜRK HAYATINI KAYBETTİ

Türk sinemasının unutulmaz yönetmenlerinden ve senaristlerinden Ali Özgentürk hayatını kaybetti. Ünlü belgeselci ve yazar Nebil Özgentürk, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

“Abim… Sinema yönetmeni Ali ÖZGENTÜRK’ü kaybettik…” sözleriyle başlayan paylaşımında Özgentürk, Ali Özgentürk’ün hem mesleki hem de kişisel hayatındaki derin etkilerini vurguladı.

“GENÇLİĞİNDE TİYATROCUYDU, 50 YILDIR SİNEMACIYDI”

Nebil Özgentürk, paylaşımında usta yönetmenin hayatını şöyle özetledi:

“Gençliğinde tiyatrocu… 50 yıldır da sinemacıydı… Simay ve Dünya’nın babasıydı… Başta Hazal, At olmak üzere toplamda 15 filmin yönetmeniydi…”

“SEVGİ EMEKTİR” DİYEN FİNALİN YAZARI

Ali Özgentürk’ün Türk sinema tarihine altın harflerle geçen bir diğer katkısı da Selvi Boylum Al Yazmalım filminde senarist olarak yer almasıydı. Film, sadece Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın unutulmaz oyunculuklarıyla değil, finalinde izleyiciye bıraktığı “Sevgi emektir” cümlesiyle de hafızalara kazındı. O replik, Özgentürk’ün kaleminden çıkmıştı.

“ÇOCUKLUĞUMA, MESLEĞİME EMEK VERDİ”

Nebil Özgentürk paylaşımında kişisel duygularına da yer verdi:

“Çocukluğuma, ilk gençliğime ve meslek zamanlarıma fazlasıyla yön verdi, emek verdi… Çok üzgünüm…”

TÜRK SİNEMASI BİR ÇINARINI DAHA YİTİRDİ

Ali Özgentürk, senaryosu ve yönetmenliğini üstlendiği filmlerle Türk sinemasında derin izler bıraktı. “Hazal”, “At”, “Bekçi”, “Balalayka”, “Su da Yanar”, “Cazibe Hanım’ın Gündüz Düşleri” gibi yapımlar onun imzasını taşıyor. Sanatı, politik duruşu ve üretkenliğiyle sinemanın sadece perdeye değil, toplumsal belleğe de katkı sundu.

Usta yönetmenin vefatı, sinema dünyasında büyük bir boşluk yarattı. Sevenlerine, ailesine ve Türk sinemasına başsağlığı diliyoruz.