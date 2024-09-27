Motorin fiyatlarına zam geldi, tabelalar değişti! İşte güncel akaryakıt fiyatları…

27 Eylül Cuma gününden itibaren geçerli olan bu zamla birlikte motorinin litre fiyatına 90 kuruşluk bir artış yapıldı. Hatırlanacağı üzere, 24 Eylül Salı günü de benzine 1 lira 20 kuruş zam yapılmıştı.

Motorine beklenen zam bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Motorin fiyatlarına 90 kuruş zam yapılarak tabelalarda yeni fiyatlar yerini aldı.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, düşük petrol üretimi ve Ortadoğu’daki gerginlikler bu artışın başlıca nedenleri olarak gösteriliyor.

İstanbul Avrupa Yakası, İstanbul Anadolu Yakası, Ankara ve İzmir için güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası güncel akaryakıt fiyatları:

Benzin: 42,74 TL

Motorin: 42,65 TL

LPG: 25,05 TL

İstanbul Anadolu Yakası güncel akaryakıt fiyatları:

Benzin: 42,61 TL

Motorin: 42,59 TL

LPG: 24,55 TL

Ankara güncel akaryakıt fiyatları:

Benzin: 43,09 TL

Motorin: 43,12 TL

LPG: 24,99 TL

İzmir güncel akaryakıt fiyatları:

Benzin: 43,53 TL

Motorin: 43,63 TL

LPG: 24,61 TL

Fiyatlardaki bu artışın, küresel enerji piyasalarındaki belirsizlikler nedeniyle devam edebileceği tahmin ediliyor.