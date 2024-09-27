Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün itibarıyla üreticilere 2 milyar 900 milyon liralık destek ödemelerinin hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin yeni projesi olan ‘Haydi Ekmek Fabrikası’nın açılış töreni için Gaziantep’e gitti. Bakan Yumaklı, Gaziantep Havalimanı’nda, Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu tarafından karşılandı.

Açılış töreninin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, “Bugün itibarıyla 2 milyar 900 milyon liralık destek ödemeleri üreticilerimizin hesaplarına yatmış olacak” dedi ve bu desteğin üreticilere büyük bir motivasyon sağlayacağını ifade etti.