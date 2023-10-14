Fenerbahçe’de Cengiz Ünder’den haber geldi

Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de Cengiz Ünder sevinci yaşanıyor. Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olan milli oyuncu bireysel çalışmalara başladı.
Sarı lacivertlilerde sakatlığını atlatan Cengiz Ünder takımla çalışmalara başladı.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.
Ardından sahaya geçen oyuncular; koşu, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin devamında 2 gruba ayrılarak, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar.
Fenerbahçe hazırlıklarına yarın da devam edecek.