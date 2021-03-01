HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Fethiye Yangınında Korkunç Şüphe !

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Fethiye Yangınında Korkunç Şüphe !
15 views
31 Temmuz 2021 - 10:19
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Ölüdeniz mahallesinin Ovacık Mevkii’ndeki orman yangınını 4 kişinin molotof kokteylleri ile çıkardığı yönünde iddialar olduğunu söyledi.

Türkiye’ye felaketi yaşatan yangınlar 4. gününe girdi. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerini esir alan alevler, vatandaşlarımıza da zor günler yaşattı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlar hakkında bilgi verdi. Orman Genel Müdürlüğü tarafından ise ülke genelinde 28-29-30 Temmuz tarihlerinde çıkan yangınlara ilişkin son değerlendirmeler şöyle paylaşıldı: “Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız, cansiperane, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz.”

“CANIMIZ YANIYOR, SÖNDÜRECEĞİZ”

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında yangınlarla ilgili verileri de paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise şu ifadeleri kullandı: “Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız, cansiperane, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye’nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz.”

5 İLDE 10 YANGIN SÜRÜYOR

Bakan’ın paylaştığı verilere göre Adana’da 1, Osmaniye’de 1, Antalya’da 3, Mersin’de 3, Muğla’da ise 2 ayrı noktada yangınlar devam ediyor. Böyle toplam 5 ilde ekiplerimiz 10 yangını söndürmek için mücadele veriyor.

“YANGINI 4 KİŞİNİN MOLOTOF İLE ÇIKARDIĞINI SÖYLEYENLER OLDU”

Fethiye’de ise çıkan yangını söndürmek için ekipler canla başla mücadele etti. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Türkiye’nin 66 noktasında orman yangınlarının devam ettiğini belirterek, “Yangınların sabotaj olduğunu düşünüyoruz. Buradaki yangını 4 kişinin molotof kokteyler ile çıkardıklarını söyleyenler oldu. Etraf çevrildi ve şüphelileri arama çalışması sürüyor. Oteller bölgesinde yangın kontrol altına alındı.

Son dakika haber... Fethiye'de orman yangını MOLOTOF KOKTEYLİ ATILDIĞI İDDİASI

“HERKES CANLA BAŞLA MÜCADELE VERİYOR”

Alevler Kayaköy mahallesine doğru ilerliyor. Gece olmasından dolayı helikopterlerin müdahale etmesi mümkün değil. Yangını söndürmek için herkes canla başla mücadele veriyor. Bir daha bu üzücü olayların yaşanmamasını temenni ediyorum” dedi.

Öte yandan, yangın söndürme çalışmaları sırasında bir vatandaşın dumandan etkilendiği ve olay yerindeki ambulansta müdahale edildiği öğrenildi.

KONTROL ALTINDA

Son olaraksa Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Fethiye’deki yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Fethiye Belediye Başkanı'ndan orman yangınları için kafa karıştıran iddia: 4 kişi molotof attı

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bodrum Yanıyor !Bodrum Yanıyor !
Michaela Ödül AldıMichaela Ödül Aldı
Ayrılık Sebebi Ortaya Çıktı !Ayrılık Sebebi Ortaya Çıktı !
Mete Gazoz Şampiyon Oldu !Mete Gazoz Şampiyon Oldu !
Konya’daki Katliamda Flaş GelişmeKonya’daki Katliamda Flaş Gelişme
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bodrum Yanıyor !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Michaela Ödül Aldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ayrılık Sebebi Ortaya Çıktı !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mete Gazoz Şampiyon Oldu !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Konya’daki Katliamda Flaş Gelişme
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dilipak’tan Kenevir Çözümü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
3 Milyonluk Mücevherleri Gündem Yarattı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Milli Okçumuz Mete Gazoz, Finale Çıktı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fethiye Yangınında Korkunç Şüphe !
SON DAKİKA HABERLERİ
Temmuz 31, 2021-5:27 pm
Bodrum Yanıyor !Temmuz 31, 2021-4:04 pm
Michaela Ödül AldıTemmuz 31, 2021-3:10 pm
Ayrılık Sebebi Ortaya Çıktı !Temmuz 31, 2021-11:26 am
Konya’daki Katliamda Flaş GelişmeTemmuz 31, 2021-10:53 am
Dilipak’tan Kenevir ÇözümüTemmuz 31, 2021-10:45 am
3 Milyonluk Mücevherleri Gündem YarattıTemmuz 31, 2021-10:37 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı
Korkunç Yangın
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı Aşk Yaşıyor!
Musilaj Balıklarda Zehir Etkisi Yaratır Mı ?

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.