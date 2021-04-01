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Çıplak Görüntüleri İfşa Oldu !

Çıplak Görüntüleri İfşa Oldu !
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22 Ekim 2021 - 11:23

‘The Affair’ uyarlaması ‘Saklı’ dizisinin ikinci fragmanı da sosyal medyayı salladı. Dizinin fragmanına başrol oyuncusu Hazar Ergüçlü’nün çırılçıplak duş aldığı sahneler damga vurdu.

BluTV’nin iddialı yapımları arasında yer alan Saklı dizisi kısa süre sonra başlayacak. Dizinin fragmanı da yayınlandı. İlk görüntülere ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü‘nün sevişme sahneleri damga vurdu.

Saklı dizisinden ikinci tanıtımı da yayınlandı. Ergüçlü’nün çırılçıplak duş aldığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

29 yaşındaki Hazar Ergüçlü’nün oyunculuğuna övgü dolu yorumlar yapıldı.

İŞTE DİZİDEN SES GETİREN SAHNELER

KADRODA KİMLER YOK Kİ…
The Affair dizisinden uyarlanan dizinin başrollerini Hazar Ergüçlü, Fırat Çelik, Defne Kayalar ve Ahmet Rıfat Şungar yer alırken oyuncu kadrosunda Zuhal Olcay, Nur Sürer, Yekta Kopan, Erdal Küçükkömürcü, Janset gibi değerli oyuncular yer alıyor.

ÇARPICI BİR İLİŞKİ
İki evli insanın yasak aşkını karakterlerin farklı bakış açıları üzerinden ele alan dizi, sıradan bir ihanet hikayesinin ötesine geçerek çarpıcı bir ilişki hikayesi sunuyor.

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