MOSSAD AJANI AİLEYE CEZA YAĞDI!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından çökertilen Mossad casusluk şebekesine yönelik davada, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi. Davada, İsrail Gizli Servisi Mossad ile bağlantılı oldukları belirlenen sanıklar, casusluk faaliyetlerinden dolayı yüksek hapis cezalarına çarptırıldı. Aile boyu gerçekleştirilen casusluk eylemlerinin ardından, Ahmet Ersin Tumlucalı ve ailesine toplamda 100 yıla yakın hapis cezası verildi.

LİDER TUMLUCALI’YA 18 YIL 9 AY HAPİS

Sigorta şirketi sahibi Ahmet Ersin Tumlucalı, “Siyasal ve Askerî Casusluk” suçundan önce 22 yıl 6 ay hapse mahkûm edildi. Mahkeme, Tumlucalı’nın iyi hal indirimiyle cezasını 18 yıl 9 aya düşürdü ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tumlucalı, davanın en dikkat çeken ismi olurken, casusluk faaliyetleri nedeniyle ağır bir ceza aldı.

EŞİ VE ÜVEY KIZINA DA CASUSLUKTAN CEZA VERİLDİ

Tumlucalı’nın eşi Benan Tumlucalı, 16 yıl 8 ay, üvey kızı Dila Sultan Şimşek ise 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldı. Mahkeme, bu kişilerin casusluk faaliyetlerine aktif olarak katıldıklarını, Mossad ajanlarıyla temas kurduklarını ve gizli bilgileri topladıklarını belirtti.

6 SANIĞA HAPİS CEZASI, 1 SANIĞA BERAAT

Cem Özcan, Özkan Arıcan ve Füzuli Şimşek’e de 15 yıl 7 ay 15’er gün hapis cezası verildi. Ancak Nejdet Majoli, suçun sabit olmaması nedeniyle beraat etti. Mahkemenin verdiği yüksek cezalar, davanın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

YILLARCA BİYOGRAFİK VERİ TOPLADILAR

Mahkeme dosyasına yansıyan bilgilere göre, Ahmet Ersin Tumlucalı ve ailesi, yüz binlerce euro karşılığında gizli bilgi sızdırmış ve yurtdışında Mossad ajanlarıyla birebir görüşmeler yaparak hedef şahıslar hakkında biyografik veriler toplamışlardır. Bu faaliyetler, Türkiye ve Avrupa’daki istihbarat birimleri tarafından yakından izlenmiş ve büyük bir soruşturma başlatılmasına yol açmıştır.

Kaynak: https://www.medyaradar.net