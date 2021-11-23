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Rihanna’nın iç çamaşırı koleksiyonu sosyal medyayı salladı!

Rihanna’nın iç çamaşırı koleksiyonu sosyal medyayı salladı!
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29 Kasım 2021 - 13:25

Rihanna’nın iç çamaşırı koleksiyonu sosyal medyayı salladı!

Marka değeri 1 milyar dolar olan Savage x Fenty için çalışan Rihanna yeni iç çamaşırı tasarımlarıyla dikkat çekti.

Rihanna'nın iç çamaşırı koleksiyonu sosyal medyayı salladı! - Sayfa 1

Pop müziğin yıllardır en başarılı isimlerinden olan Rihanna, ‘Fenty Beauty’ isimli güzellik markasının ardından iç çamaşırı markası ‘Savage x Fenty’ ile büyük başarı yakaladı.

Rihanna'nın iç çamaşırı koleksiyonu sosyal medyayı salladı! - Sayfa 2

Her sezon koleksiyonu olay yaratan ‘Savage x Fenty’nin yeni yıl için parçaları tanıtıldı!

Rihanna'nın iç çamaşırı koleksiyonu sosyal medyayı salladı! - Sayfa 3

Yeni yıl için bizzat iç çamaşırlarıyla poz veren Rihanna sosyal medyayı salladı.

Rihanna'nın iç çamaşırı koleksiyonu sosyal medyayı salladı! - Sayfa 4

Rihanna boxer tarzında iç çamaşırlarını sergilendi.

Rihanna'nın iç çamaşırı koleksiyonu sosyal medyayı salladı! - Sayfa 5

Rihanna arkasını dönünce herkes şoke oldu.

Rihanna'nın iç çamaşırı koleksiyonu sosyal medyayı salladı! - Sayfa 6

 Ünlü şarkıcı önü tamamen normal ancak arkası dekolteli olan boxer’ıyla dalga konusu oldu.

Rihanna'nın iç çamaşırı koleksiyonu sosyal medyayı salladı! - Sayfa 7

İşte Rihanna’nın o görüntüleri

Rihanna'nın iç çamaşırı koleksiyonu sosyal medyayı salladı! - Sayfa 8
Rihanna'nın iç çamaşırı koleksiyonu sosyal medyayı salladı! - Sayfa 10
Rihanna'nın iç çamaşırı koleksiyonu sosyal medyayı salladı! - Sayfa 11
Rihanna'nın iç çamaşırı koleksiyonu sosyal medyayı salladı! - Sayfa 12
Rihanna'nın iç çamaşırı koleksiyonu sosyal medyayı salladı! - Sayfa 13
Rihanna'nın iç çamaşırı koleksiyonu sosyal medyayı salladı! - Sayfa 14
Rihanna'nın iç çamaşırı koleksiyonu sosyal medyayı salladı! - Sayfa 15
Rihanna'nın iç çamaşırı koleksiyonu sosyal medyayı salladı! - Sayfa 16
Rihanna'nın iç çamaşırı koleksiyonu sosyal medyayı salladı! - Sayfa 17
Rihanna'nın iç çamaşırı koleksiyonu sosyal medyayı salladı! - Sayfa 18
Rihanna'nın iç çamaşırı koleksiyonu sosyal medyayı salladı! - Sayfa 19
Rihanna'nın iç çamaşırı koleksiyonu sosyal medyayı salladı! - Sayfa 20
Rihanna'nın iç çamaşırı koleksiyonu sosyal medyayı salladı! - Sayfa 21
Rihanna'nın iç çamaşırı koleksiyonu sosyal medyayı salladı! - Sayfa 22

Rihanna'nın iç çamaşırı koleksiyonu sosyal medyayı salladı! - Sayfa 26

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