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RAPÇİ MASSAKA, YASA DIŞI BAHİSTEN TUTUKLANDI

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Rapçi Massaka olarak bilinen M.İ., yasa dışı bahis reklamı soruşturması kapsamında İstanbul’da tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya’da cezaevinde bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun’un eylem ve faaliyetlerini övdüğü iddia edilen M.İ.’nin sosyal medya paylaşımları gündeme geldi.

SUÇ VE SUÇLUYU ÖVÜCÜ PAYLAŞIMLAR

M.İ., Youtube isimli sosyal medya platformunda “Massaka” olarak bilinen ve suç ve suçluyu övücü klipler yayınladığı belirlenen bir isim. Yapılan incelemelerde, Massaka’nın suç örgütü lideri Barış Boyun’un örgütüne yönelik övücü içerikler paylaştığı ve bu eylemlerinin suç teşkil ettiği saptandı.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞTI

Pendik’te yakalanarak gözaltına alınan M.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından “Barış Boyun” dosyasından serbest bırakılan rapçi Massaka, hakkında yürütülen başka bir soruşturma nedeniyle tekrar gündeme geldi.

YASA DIŞI BAHİS VE TUTUKLAMA

M.İ., aynı zamanda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında da şüpheli olarak yer alıyordu. Youtube’daki paylaşımı nedeniyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Massaka, bu süreçte adli işlemleri için tutuklu olarak bekleyecek.

Kaynak: https://www.medyaradar.net

RAPÇİ MASSAKA, YASA DIŞI BAHİSTEN TUTUKLANDI
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