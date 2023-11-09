Bursa’da şafak operasyonu: 121 gözaltı

Bursa’da, Polis Özel Harekat ve dron destekli operasyonda 170 adrese girilirken, çeşitli suçlardan aranan 121 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, uyuşturucu, kasten yaralama, dolandırıcılık, yağma ve hırsızlık gibi suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, operasyon anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü, operasyonların vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla aralıksız devam edeceğini duyurdu.