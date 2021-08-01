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Datça Açıklarında 5.5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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Datça Açıklarında 5.5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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01 Ağustos 2021 - 10:19
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Ege Denizi Datça açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Datça Açıklarında 5.5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında dün saat 22.57’de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından saat 02.25’te 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.

Bu depremin ardından en küçüğü 1.4, en büyüğü ise 3.6 olan 25 artçı deprem meydana gelirken, saat 07.31’de 5.5 büyüklüğündeki bir deprem daha oldu. 10.86 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Datça ve kırsal mahalleri Yazıköy, Cumalı, Yakaköy, Sındı ve Mesudiye’de hafif şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

ÇATAKLI: DATÇA’DAKİ DEPREMDE OLUMSUZ İHBARIN OLMADIĞI BİLGİSİ ALINMIŞTIR

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı,”Datça açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmistir. An itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır” dedi.

İçişleri Bakanlığı Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Saat 07.31’de Muğla – Datça açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmistir. An itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır. Tarama çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun” ifadelerini kaydetti.

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