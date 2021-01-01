Modaya Hande’de Ayak Uydurdu

Dünya’da ve Türkiye’de akım haline gelen, birçok ünlü ismin paylaştığı dil çıkarma modasına Hande Doğandemir’de katılan isimler arasında yer aldı.
Hande Doğandemir, son dönemde akım haline gelen dil modusuna uydu. Serenay Sarıkaya, Aleyna Tilki, Dilan Çiçek Deniz ve Hailey Baldwin Bieber‘in dil çıkardığı pozlarından sonra Doğandemir de dil çıkardı.
Sezonun son tatil keyifini çıkaran Doğandemir, bikiniyle çektirdiği pozunda dilini çıkardı.
Son dönemde aldığı kilolar yüzünden gündemde olan Doğandemir, fit vücudu dikkat çekti.