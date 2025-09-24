  1. Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Bahar Şahin’den “Zalim İstanbul” Setiyle İlgili Skandal İddia

Bahar Şahin’den “Zalim İstanbul” Setiyle İlgili Skandal İddia

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Zalim İstanbul” dizisinde Ceren Yılmaz karakterini canlandıran Bahar Şahin, rol arkadaşı Mine Tugay ve dizinin setiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şahin, setlerde yaşanan olaylara sessiz kalınmasının zorunlu kılındığını, aksi halde diğer kişilerle ilişkilerin ve gelecekteki iş fırsatlarının zarar görebileceğini öne sürdü.

Bahar Şahin, Ramazan ayında orucunu açmak isteyen bir set çalışanına destek olduğu için yapımcının kendisine tepki gösterdiğini dile getirdi. Şahin, set çalışanlarının yiyecek bulamadığını ve daha önce yemek yemiş kişilerden kalanları tüketmek zorunda kaldıklarını, bu duruma öfkelenen bir çalışana destek olmak amacıyla sahneyi oynamadığını belirtti.

Yaşanan bu olay üzerine yapımcının sete gelerek Şahin’e sorun çıkardığını aktaran oyuncu, setlerdeki uygulamalara dair sessiz kalmanın meslek hayatı açısından bir zorunluluk haline geldiğini vurguladı.

Bahar Şahin’den “Zalim İstanbul” Setiyle İlgili Skandal İddia
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp