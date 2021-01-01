Gülben Ergen: “Karşısındakini çatlatan biriyim”

Bloomberg HT’de yayınlanan “Aslı Şafak’la İşin Aslı” programına konuk olan Gülben Ergen, samimi açıklamalarda buldu.

Hülya Avşar’ın ‘demode’ benzetmesine verdiği “Bana sallamak demode olmadı gitti.” cevabı günlerce konuşulan Gülben Ergen, “Bu benzetme seni üzdü mü?” sorusuna “O iyi bir pas olsaydı güzel bir gol olurdu. Ben 6 ayda bir kendini cilalayan bir kadınım. Bunlara cevap vermek bir çaba olur. Çünkü ben kendini yenileme konusunda karşıdakini çatlatan biriyim. Tabii ki demode değilim.” yanıtını verdi.