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CHP’li vekil TRT’deki ‘vurgun düzeni’ni ifşa etti! ‘Tek tek inceledik’ diyerek sıraladı…

CHP’li vekil TRT’deki ‘vurgun düzeni’ni ifşa etti! ‘Tek tek inceledik’ diyerek sıraladı…
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29 Mart 2023 - 12:49
CHP milletvekili Özgür Karabat, TRT’ye yönelik paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. “TRT’deki vurgun düzenini ifşa ediyoruz” diyen Özgür Karabat, onlarca yapımı tek tek incelediklerini belirterek “AKP kendi ideolojisi doğrultusunda toplumu dönüştürmek istiyor. TRT’de hem bu ideoloji topluma dayatılıyor hem de milyarlarca liralık vurgun yapılıyor” değerlendirmesinde bulundu.

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