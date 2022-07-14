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Mine Tugay’dan süper minisiyle cesur poz!

Mine Tugay’dan süper minisiyle cesur poz!
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14 Temmuz 2022 - 13:47

43 yaşındaki Mine Tugay Instagram paylaşımlarıyla takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum almaya devam ediyor. Her paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutulan Mine Tugay, bu defa mini elbisesiyle kamera karşısına geçti.

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Ünlü oyuncu Mine Tugay, Gülümse Kaderine dizisinin ardından sosyal medya pozlarıyla magazin gündeminden düşmüyor.

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Mine Tugay'dan süper minisiyle cesur poz! - Sayfa 2

En son, Gülümse Kaderine dizisindeki Neval rolüyle ekranlara gelmişti.

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Mine Tugay'dan süper minisiyle cesur poz! - Sayfa 3

Güzelliği ve düzgün fiziğiyle takipçilerini kendisine hayran bırakan oyuncu iddialı pozlarına tam gaz devam ediyor.

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Mine Tugay'dan süper minisiyle cesur poz! - Sayfa 4

MİNİ ELBİSELİ POZ VERDİ

Mine Tugay mini elbiseli pozunu 3.8 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı.

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Mine Tugay'dan süper minisiyle cesur poz! - Sayfa 5

Tugay’ın o pozu kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

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İşte güzel oyuncunun o paylaşımları…

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Ünlü oyuncu birbirinden iddialı pozlarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.

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İşte Tugay’ın Instagram pozları…

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Mine Tugay'dan süper minisiyle cesur poz! - Sayfa 29
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Mine Tugay'dan süper minisiyle cesur poz! - Sayfa 30

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