Mine Tugay’dan süper minisiyle cesur poz!

43 yaşındaki Mine Tugay Instagram paylaşımlarıyla takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum almaya devam ediyor. Her paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutulan Mine Tugay, bu defa mini elbisesiyle kamera karşısına geçti.
Ünlü oyuncu Mine Tugay, Gülümse Kaderine dizisinin ardından sosyal medya pozlarıyla magazin gündeminden düşmüyor.
En son, Gülümse Kaderine dizisindeki Neval rolüyle ekranlara gelmişti.
Güzelliği ve düzgün fiziğiyle takipçilerini kendisine hayran bırakan oyuncu iddialı pozlarına tam gaz devam ediyor.
MİNİ ELBİSELİ POZ VERDİ
Mine Tugay mini elbiseli pozunu 3.8 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı.
Tugay’ın o pozu kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı.
İşte güzel oyuncunun o paylaşımları…
Ünlü oyuncu birbirinden iddialı pozlarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.
İşte Tugay’ın Instagram pozları…