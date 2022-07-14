Altın fiyatlarında enflasyon depremi

Altın fiyatları ABD enflasyonunun beklentileri aşmasıyla birlikte sert geriledi. Değerli metal son 16 ayın en düşük seviyelerini gördü.

Altın fiyatları ABD enflasyonunun beklentilerin üzerinde çıkmasıyla sarsıldı.

ABD’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) haziranda yüzde 9,1’le artışını sürdürdü. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 8,8 düzeyindeydi. Ülkede mayıs ayı enflasyonu yüzde 8,6 olarak gerçekleşmişti. Tüketici fiyatları haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,3 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Veri öncesi 1730 dolar civarında bulunan altının ons fiyatı beklentileri aşan enflasyon verisine yüzde 1’e yakın düşüşle karşılık verdi ve 1707 dolara kadar geriledi. Değerli metal Mart 2021’den bu yana en düşük seviyelerini görmüş oldu.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın piyasası, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına dair ipucu vermesi beklenen ABD TÜFE verileri öncesinde zaten satıcılı seyrediyordu. ABD enflasyonun beklentileri aşması, Fed’in faiz artışlarını aynı hızda devam ettireceğine dönük beklentileri kuvvetlendirdi.

Fed’in şahin duruşunu sürdürmesi ise doları güçlendirirken altın başta olmak üzere pek çok yatırım aracını sarstı. Doların faizlerinin yükselmesi herhangi bir faiz getirisi olmayan altını dolar karşısında güçsüz konumda bırakıyor. Bu da yatırımcıların değerli metalleri satmasına neden oluyor.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Altın fiyatları saat 16.00 sularında ons başına günlük 0,5 kayıpla 1717 dolardan işlem gördü.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başladı. Dolar/TL’nin 17,40 seviyesinde hareket etmesiyle birlikte gram altın 960 lira seviyesinde işlem gördü.

Çeyrek altın 1596 TL alış ve 1619 TL satış seviyesiyle, Cumhuriyet altını ise 6 bin 366 TL alış ve 6 bin 446 TL satış seviyesiyle işlem gördü.

‘BU SEVİYELERİN ALTINI GÖREBİLİR’

DailyFX analisti Christopher Vecchio, sabah saatlerinde yayınlanan analizde değerli metalin 1700 dolar seviyeisnin altına inmesinin mümkün olduğunu belirtmişti.

Vecchio, “Teknik görünüm zayıf kalırken, fiyat hareketi önümüzdeki haftalarda 1700’ün altında bir hareketin mümkün olduğunu gösteriyor. Artan ABD reel getirileri daha yüksek kaldığından, altın aşağı yönlü olmaya devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu..

İntegral Yatırım Forex ve VİOP Bülteni’nde ise ons altının teknik açıdan oldukça zayıf olduğu belirtilerek, “Hızlı ve sert düşüşün ardından tepki yükselişleri gelebilir ancak ons altında ana yön aşağı. Bu nedenle geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi yerine yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji” ifadelerine yer verildi.