MİNE TUGAY’DAN LEOPAR DESENLİ CESUR PAYLAŞIM

Ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından leopar desenli cesur bir kombinle çekilmiş yeni bir fotoğrafını paylaştı. 46 yaşındaki Tugay, leopar desenli sütyen, ceket ve etek kombinini zarif bir şekilde taşıyarak takipçilerinin beğenisini kazandı.

Estetik Hakkında Açıklama

Son dönemde estetikle ilgili yapılan yorumlara yanıt veren Tugay, geçmişte yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bazı operasyonlar geçirdiğini belirtti. Göz altındaki dolgu nedeniyle oluşan sorunlar nedeniyle birkaç ameliyat olmak zorunda kaldığını ve son olarak orada oluşan bir kist nedeniyle kortizon tedavisi gördüğünü ifade etti.

Sosyaandıran Paylaşım

Tugay’ın leopar desenli cesur paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Takipçileri, oyuncunun zarif ve cesur tarzını övgü dolu yorumlarla destekledi.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/00