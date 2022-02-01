Demet Özdemir ve Hadise kasık dekolteleriyle karşı karşıya kaldı!

Hadise’den günler sonra ise şimdilerde Oğuzhan Koç ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Demet Özdemir de benzer modelde, aynı tasarımcıya ait bir elbise giydi.
Özdemir’in tercihinin, 46 bin 580 TL olduğu ortaya çıktı.
Sosyal medya kullanıcıları da iki güzelin tarzlarını karşılaştırdı.
Şarkıcının konser tarzını öve öve bitiremeyenler; “Hadise’nin elbisesi daha klastı”, “Hadise bu elbiseyle bütünleşti resmen”, “Hadise bambaşka bir seviye” şeklinde yorumlarda bulundu.
Demet Özdemir’in tarafını seçenler de “Demet kesinlikle daha iyi”, “Demet çok şık olmuş”, “Demet’te çok zarif ve alımlı durmuş” gibi değerlendirmeler yaptı.