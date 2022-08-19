Burcu Özberk tatil sonrası imaj tazeledi

Güzel oyuncu Burcu Özberk geçtiğimiz günlerde yaptığı tekne tatilinden fotoğrafları Instagram’a yüklemişti. Tatile ara veren Özberk, İstanbul’a döndü. Döner dönmez de imajını yeniledi. Saçlarını yandan ördüren ve koyu bir göz makyajı yapan ünlü isim, yeni pozlarını 9.2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden yayınladı.

Peş peşe fotoğraflarını ve videolarını paylaşan güzel oyuncu, bu tarzıyla Instagram kullanıcılarını ikiye böldü; videolarından birine “Biraz değişiklik mi?” notunu düştü.