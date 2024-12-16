OYUNCU OZAN AKBABA’YI KIZDIRAN PHOTOSHOP YORUMU SOSYAL MEDYADA TARTIŞILDI

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı “Uzak Şehir” dizisiyle ekranlarda olan ünlü oyuncu Ozan Akbaba, sosyal medyada kendisine yapılan bir Photoshop uygulamasına tepki gösterdi.

Ozan Akbaba’nın Tepkisi

Bir sosyal medya kullanıcısı, Ozan Akbaba’nın fotoğrafına gelinlik giydirerek paylaştı. Bu duruma sinirlenen Akbaba, “Bu aşırı komik tweet’in etkileşimleri para kazandırıyor mu bari? Photoshop’u lisanslı kullandığına değsin diye diyorum” şeklinde bir yorum yaptı.

Sosyal Medyada Tartışma

Akbaba’nın bu yorumu, sosyal medyada çeşitli tepkilere yol açtı. Bazı kullanıcılar, ünlü oyuncunun tepkisini haklı bulurken, diğerleri ise gereksiz bir tepki verdiğini savundu.

“Uzak Şehir” Dizisi Hakkında

“Uzak Şehir”, Kanada’dan eşini defnetmeye gelen acılı bir adamın, sırlarla ve bölgenin gerçeğiyle yüzleşmesini anlatan bir drama dizisidir. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal yer alırken, dizi Mardin’de çekilmektedir.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/