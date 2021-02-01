HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Erdoğan İlk Kez Konuştu

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Erdoğan İlk Kez Konuştu
16 views
30 Temmuz 2021 - 15:15
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camisi’ndeki cuma namazının ardından kameraların karşısına geçti.

Erdoğan ilk kez konuştu: THK'da Uçak Falan Yok

Türkiye’nin Ege ve Akdeniz kıyısında birbiri ardına çıkan orman yangınlarıyla ilgili konuşan Erdoğan, Türk Hava Kurumu’nun (THK) elinde bulunan uçakların kullanılmamasına ilişkin gelen eleştirilere, “THK’nın elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok” diye yanıt verdi.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Ülkemizin değişik yerlerinde çıkan yangınlarla ilgili soruşturma yoğun bir şekilde devam ediyor. Burada acaba herhangi bir suikast, bu tür şeyler var mı yok mu bunların üzerinde duruluyor.

Burada bile siyaset, burada bile spekülasyonlar, burada bile maalesef siyasi partilerin yaklaşım tarzları gerçekten üzüntü verici. THK’nın uçağı varmış, neye göre söyleniyor? THK’nin elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok.”

“6 bin 440 orman muhafaza memuru çalışıyor. 1140 noktada ise orman yangınlarıyla mücadele şuanda devam ediyor. 28 -30 temmuz bu yangının süreci. 71 orman yangını ne yazık ki çıkmış vaziyette. 57 kontrol altına alındı. 14 orman yangınının kontrol altına alınma çalışması ise şuanda devam ediyor. olumlu istikamette bir çalışma söz konusu. Dolayısıyla şuanda bizim özellikle öğlen itibariyle uçakların gelişiyle olumlu istikamete dönüyoruz. Bakanlarımız, bunun yanında başkan vekilim Binali Yıldırım bey. O da şuanda Muğla’da. Bekir Pakdemirli orada. Dışişleri Bakanım Çavuşoğlu orada.

Nasıl kimseyi mağdur etmeyeceğimizi söyleyip oralarda adımlarımızı attıysak, burada da evleri yanan, hayvanları telef olanlarla ilgili hasar tespit çalışmaları yapıp hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz.”

Pandemi hakkında açıklama

“Bayramdaki halkımızın yaşam tarzı tersine çirdi. Önümüze gelen rakamlardan görüyoruz. Bu rakamlarda durum aleyhe döndü. Bunu tekrar bizim lehe döndürmemiz lazım. Olumlu istikamette bir gelişme olursa bizim vatandaşımızı sıkıntıya sokmak gibi bir derdimiz yok. Tam aksine normal hayata nasıl döneriz bunun gayreti içerisindeyiz. Bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içerisinde olacağız.”

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bravo ! SedaBravo ! Seda
Akşener’den Pakdemirli’ye Sert SözlerAkşener’den Pakdemirli’ye Sert Sözler
Binance Faaliyetleri Hakkında Yeni Karar!Binance Faaliyetleri Hakkında Yeni Karar!
İstanbul’da Ormanlara Girmek Yasaklandıİstanbul’da Ormanlara Girmek Yasaklandı
Bikini Yanığı ile Gündem OlduBikini Yanığı ile Gündem Oldu
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye Yanıyor THK Kayyumu Düğünde…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bravo ! Seda
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Akşener’den Pakdemirli’ye Sert Sözler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Binance Faaliyetleri Hakkında Yeni Karar!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da Ormanlara Girmek Yasaklandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan İlk Kez Konuştu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bikini Yanığı ile Gündem Oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Uğur Dündar’dan Sert Yorum
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çavuşoğlu’na Vatandaştan Sert Tepki
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu Yeni Bir Formül Sundu
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye Yanıyor THK Kayyumu Düğünde…Temmuz 30, 2021-4:24 pm
Bravo ! SedaTemmuz 30, 2021-4:20 pm
Binance Faaliyetleri Hakkında Yeni Karar!Temmuz 30, 2021-3:58 pm
İstanbul’da Ormanlara Girmek YasaklandıTemmuz 30, 2021-3:39 pm
Bikini Yanığı ile Gündem OlduTemmuz 30, 2021-2:48 pm
Scarlett Johanson’dan Disney’e Black Widow DavasıTemmuz 30, 2021-12:48 pm
Son Paylaşımı Hüzne BoğduTemmuz 30, 2021-11:05 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı
Korkunç Yangın
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı Aşk Yaşıyor!
Musilaj Balıklarda Zehir Etkisi Yaratır Mı ?

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.