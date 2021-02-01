Erdoğan İlk Kez Konuştu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camisi’ndeki cuma namazının ardından kameraların karşısına geçti.

Türkiye’nin Ege ve Akdeniz kıyısında birbiri ardına çıkan orman yangınlarıyla ilgili konuşan Erdoğan, Türk Hava Kurumu’nun (THK) elinde bulunan uçakların kullanılmamasına ilişkin gelen eleştirilere, “THK’nın elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok” diye yanıt verdi.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Ülkemizin değişik yerlerinde çıkan yangınlarla ilgili soruşturma yoğun bir şekilde devam ediyor. Burada acaba herhangi bir suikast, bu tür şeyler var mı yok mu bunların üzerinde duruluyor.

Burada bile siyaset, burada bile spekülasyonlar, burada bile maalesef siyasi partilerin yaklaşım tarzları gerçekten üzüntü verici. THK’nın uçağı varmış, neye göre söyleniyor? THK’nin elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok.”

“6 bin 440 orman muhafaza memuru çalışıyor. 1140 noktada ise orman yangınlarıyla mücadele şuanda devam ediyor. 28 -30 temmuz bu yangının süreci. 71 orman yangını ne yazık ki çıkmış vaziyette. 57 kontrol altına alındı. 14 orman yangınının kontrol altına alınma çalışması ise şuanda devam ediyor. olumlu istikamette bir çalışma söz konusu. Dolayısıyla şuanda bizim özellikle öğlen itibariyle uçakların gelişiyle olumlu istikamete dönüyoruz. Bakanlarımız, bunun yanında başkan vekilim Binali Yıldırım bey. O da şuanda Muğla’da. Bekir Pakdemirli orada. Dışişleri Bakanım Çavuşoğlu orada.

Nasıl kimseyi mağdur etmeyeceğimizi söyleyip oralarda adımlarımızı attıysak, burada da evleri yanan, hayvanları telef olanlarla ilgili hasar tespit çalışmaları yapıp hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz.”

Pandemi hakkında açıklama

“Bayramdaki halkımızın yaşam tarzı tersine çirdi. Önümüze gelen rakamlardan görüyoruz. Bu rakamlarda durum aleyhe döndü. Bunu tekrar bizim lehe döndürmemiz lazım. Olumlu istikamette bir gelişme olursa bizim vatandaşımızı sıkıntıya sokmak gibi bir derdimiz yok. Tam aksine normal hayata nasıl döneriz bunun gayreti içerisindeyiz. Bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içerisinde olacağız.”