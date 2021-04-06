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Pide Fiyatları Belli Oldu!

Pide Fiyatları Belli Oldu!
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06 Nisan 2021 - 11:55
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SON DAKİKA HABERİ: İstanbul’da bu yıl 365 gram sade pide 4 lira, 365 gram susamlı yumurtalı pide 5 liradan satılacak. Geçen sene pide, 350 gram olarak 3 TL’den satışa sunulmuştu.

İstanbul Fırıncılar Odası ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında yapılan görüşmeler sonunda, pidenin fiyatı netleşti.

365 gram sade pide 4 liradan, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satılacak. Yani geçen seneye göre gramaj arttı ama fiyat da yüzde 33 zamlandı.

İstanbul’da 350 gramlık sade pide geçen yıl 3 liraydı.

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