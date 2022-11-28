‘Yılbaşı Gecesi’nin ilk prova gününden foto

Senaryosunu Gülse Birsel’in, yönetmenliğini ise Ozan Açıktan’ın üstlendiği “Yılbaşı Gecesi” filminden ilk tanıtım paylaşıldı.

BKM Film’in yapımcılığındaki filmin oyuncu kadrosunda Alican Yücesoy, Alina Boz, Ayta Sözeri, Boran Kuzum, Büşra Pekin, Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Emir Benderlioğlu, Fatih Artman, Gülse Birsel, İrem Sak, Kubilay Tunçer, Nazmi Sinan Mıhçı, Serkan Keskin, Şebnem Bozoklu, Zeynep Güngör yer alıyor.

‘Yılbaşı Gecesi’nin ilk prova gününden © Hürriyet tarafından sağlanmıştır

Birsel, sosyal medya hesabından filmin ilk prova gününden fotoğraflarını da hayranlarının beğenisine sundu: “Filmin ilk mekânda prova günü. 36 derecede böyle neşeyle başlayıp ekim başı gece 10 derecede neşeyle üşüyerek bitirdik. Çiçek gibi kadro.”