MİLLİ VOLEYBOLCUNUN EVİNE ÖZEL DOKUNUŞLAR

Milli voleybolcu Zehra Güneş, İstanbul’daki yeni villasını kişisel imzasını taşıyan özel tasarım detaylarıyla dikkat çekiyor. Bahçede yer alan büyük “Z” harfi ve güneş figürü ile voleybol topu şeklindeki ışıklı heykel, evin karakterini ve Güneş’in güçlü duruşunu yansıtıyor.

Bahçede Kişisel ve Estetik Dokunuşlar

Villanın bahçesine özel olarak yapılan yer döşemesinde, Güneş’in isminin baş harfi “Z”nin merkezde olduğu dev bir güneş motifi bulunuyor. Bu tasarım hem görsel olarak etkileyici hem de oyuncunun ismine ve karakterine anlamlı bir gönderme yapıyor.

Voleybol Temalı Heykel ve ‘GRL PWR’ Mesajı

Bahçede yer alan voleybol topu şeklindeki ışıklı heykel, özellikle geceleri özel aydınlatmasıyla öne çıkıyor. Heykelin arkasındaki neon yazı “GRL PWR” (Girl Power – Kız Gücü) mesajıyla kadın gücüne vurgu yapıyor. Bu detay, Zehra Güneş’in spordaki başarısını ve kadınlara verdiği desteği simgeliyor.

Konforlu Veranda ve Estetik Rölyefler

Villa bahçesindeki veranda, şık bir yemek alanına ev sahipliği yapıyor. Bu alan, keyifli buluşmalar ve samimi sohbetler için tasarlandı. Verandanın duvarında yer alan güneş simgeli rölyef ise Güneş’in adını ve enerjisini estetik bir şekilde yansıtıyor.