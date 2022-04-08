Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve küçük kızına misafirlikte dayak!
2014 Miss Turkey güzeli Gizem Koçak, 1.5 yaşındaki kızıyla gittiği arkadaşının evinde tehdit ve şiddete maruz kaldığını, kızının da yumruklandığını iddia edip karakola sığındı. Savcılık, soruşturma başlattı.
2014 Miss Turkey güzeli Gizem Koçak, 1.5 yaşındaki kızıyla gittiği arkadaşının evinde hakarete, tehditlere ve şiddete maruz kaldığı iddiasıyla karakola sığındı. Savcılık, “Kızım da yumruk yedi” diyen Koçak’ın şikâyeti üzerine soruşturma başlattı.
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Sabah’ın haberine göre, Koçak geçen yıl 18 Mayıs günü arkadaşı Ayşegül K.’nın Maslak’taki evine gitti. 1,5 yaşındaki kızını da yanına alan ünlü model, gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşıyla birlikte alkol almaya başladı.
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Bir süre sonra alkolün etkisiyle tartışmaya başlayan ikili, iddiaya göre birbirlerine tehdit ve hakaret içerikle sözler sarf etti.
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Kısa süre sonra arbedeye dönen tartışmada, yine iddiaya göre arkadaşı tarafından yumruklarla darp edilen ünlü model bir de arkadaşı tarafından eve hapsedildi.
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Kapıyı kilitleyerek Gizem’in evden çıkmasına engel olan Ayşegül K.’nin yumrukları yine iddiaya göre Gizem’in küçük kızına da isabet etti.
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Ayşegül K.’nin arkadaşı Ömer’in eve gelmesiyle daireden ayrılan ünlü model karakola giderek şikayetçi oldu.
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Arkadaşıyla yaşadığı olaylı gecede darp edilerek hürriyetinin kısıtlandığını belirten Koçak’ın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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İfadesi alınan olayların odağındaki arkadaş, Gizem’le tartıştıklarını kabul ederek “Alkol alıyorduk, bir süre sonra aramızda tartışma çıktı, evi dağıtıp eşyalarımı kırmaya başladı, çok sinirliydi, beni dövmeye çalıştı, erkek arkadaşım geldiğinde kurtulabildim. Asıl darp edilen benim” diyerek suçlamaları reddetti.
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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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