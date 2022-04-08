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Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve küçük kızına misafirlikte dayak!

Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve küçük kızına misafirlikte dayak!
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15 Nisan 2022 - 17:42

Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve küçük kızına misafirlikte dayak!

2014 Miss Turkey güzeli Gizem Koçak, 1.5 yaşındaki kızıyla gittiği arkadaşının evinde tehdit ve şiddete maruz kaldığını, kızının da yumruklandığını iddia edip karakola sığındı. Savcılık, soruşturma başlattı.

Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve küçük kızına misafirlikte dayak! - Sayfa 1

2014 Miss Turkey güzeli Gizem Koçak, 1.5 yaşındaki kızıyla gittiği arkadaşının evinde hakarete, tehditlere ve şiddete maruz kaldığı iddiasıyla karakola sığındı. Savcılık, “Kızım da yumruk yedi” diyen Koçak’ın şikâyeti üzerine soruşturma başlattı.

 

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Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve küçük kızına misafirlikte dayak! - Sayfa 2

Sabah’ın haberine göre, Koçak geçen yıl 18 Mayıs günü arkadaşı Ayşegül K.’nın Maslak’taki evine gitti. 1,5 yaşındaki kızını da yanına alan ünlü model, gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşıyla birlikte alkol almaya başladı.

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Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve küçük kızına misafirlikte dayak! - Sayfa 3

Bir süre sonra alkolün etkisiyle tartışmaya başlayan ikili, iddiaya göre birbirlerine tehdit ve hakaret içerikle sözler sarf etti.

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Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve küçük kızına misafirlikte dayak! - Sayfa 4

Kısa süre sonra arbedeye dönen tartışmada, yine iddiaya göre arkadaşı tarafından yumruklarla darp edilen ünlü model bir de arkadaşı tarafından eve hapsedildi.

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Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve küçük kızına misafirlikte dayak! - Sayfa 5

Kapıyı kilitleyerek Gizem’in evden çıkmasına engel olan Ayşegül K.’nin yumrukları yine iddiaya göre Gizem’in küçük kızına da isabet etti.

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Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve küçük kızına misafirlikte dayak! - Sayfa 6

Ayşegül K.’nin arkadaşı Ömer’in eve gelmesiyle daireden ayrılan ünlü model karakola giderek şikayetçi oldu.

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Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve küçük kızına misafirlikte dayak! - Sayfa 7

Arkadaşıyla yaşadığı olaylı gecede darp edilerek hürriyetinin kısıtlandığını belirten Koçak’ın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve küçük kızına misafirlikte dayak! - Sayfa 8

İfadesi alınan olayların odağındaki arkadaş, Gizem’le tartıştıklarını kabul ederek “Alkol alıyorduk, bir süre sonra aramızda tartışma çıktı, evi dağıtıp eşyalarımı kırmaya başladı, çok sinirliydi, beni dövmeye çalıştı, erkek arkadaşım geldiğinde kurtulabildim. Asıl darp edilen benim” diyerek suçlamaları reddetti.

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Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve küçük kızına misafirlikte dayak! - Sayfa 9

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve küçük kızına misafirlikte dayak! - Sayfa 10

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Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve küçük kızına misafirlikte dayak! - Sayfa 11

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Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve küçük kızına misafirlikte dayak! - Sayfa 12

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Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve küçük kızına misafirlikte dayak! - Sayfa 13

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Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve küçük kızına misafirlikte dayak! - Sayfa 14

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Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve küçük kızına misafirlikte dayak! - Sayfa 15

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Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve küçük kızına misafirlikte dayak! - Sayfa 16

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Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve küçük kızına misafirlikte dayak! - Sayfa 17

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Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve küçük kızına misafirlikte dayak! - Sayfa 18

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Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve küçük kızına misafirlikte dayak! - Sayfa 19

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Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve küçük kızına misafirlikte dayak! - Sayfa 20

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Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve küçük kızına misafirlikte dayak! - Sayfa 21

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Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve küçük kızına misafirlikte dayak! - Sayfa 22

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Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve küçük kızına misafirlikte dayak! - Sayfa 23

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Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve küçük kızına misafirlikte dayak! - Sayfa 24

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Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve küçük kızına misafirlikte dayak! - Sayfa 25

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Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve küçük kızına misafirlikte dayak! - Sayfa 26

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Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve küçük kızına misafirlikte dayak! - Sayfa 27

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Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve küçük kızına misafirlikte dayak! - Sayfa 28

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Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve küçük kızına misafirlikte dayak! - Sayfa 29

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Miss Turkey güzeli Gizem Koçak ve küçük kızına misafirlikte dayak! - Sayfa 30
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