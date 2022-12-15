Güllü nazar etti! Aleyna Tilki’den hayranlarını kahreden haber! Hastalığını açıkladı…

Güllü’nün kendisini hedef almasıyla gündem olan Aleyna Tilki’den hayranlarını kahreden haber geldi. Güllü’nün, arabesk okuduğu için sinirlendiği ve “Aleyna Tilki denildiği zaman beni tepe tüylerim dikiliyor. Ben köşeli ve yüze konuşan bir kadınım. Ben Aleyna Tilki’yi sevmiyorum. Sanat olarak da sevmiyorum yapı olarak da sevmiyorum” dediği şarkıcıya nazar değdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan genç popçu, hastalığını duyurdu ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğini belirtti.