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Güllü nazar etti! Aleyna Tilki’den hayranlarını kahreden haber! Hastalığını açıkladı…

Güllü nazar etti! Aleyna Tilki’den hayranlarını kahreden haber! Hastalığını açıkladı…
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15 Aralık 2022 - 14:57
Sen Olsan Bari, Cevapsız Çınlama gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Aleyna Tilki, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Genç yaşta şöhreti yakalayan Tilki, bu kez bambaşka bir olayla gündem oldu. 22 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabında bir açıklama yaparak hastalığını duyurdu ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğini belirtti. Tilki’nin hastalığı şarkıcının hayranlarını korkuturken sosyal medya kullanıcılarından “Geçmiş olsun” mesajları yağdı.
Güllü nazar etti! Aleyna Tilki’den hayranlarını kahreden haber! Hastalığını açıkladı… - Sayfa 1

Güllü’nün kendisini hedef almasıyla gündem olan Aleyna Tilki’den hayranlarını kahreden haber geldi. Güllü’nün, arabesk okuduğu için sinirlendiği ve “Aleyna Tilki denildiği zaman beni tepe tüylerim dikiliyor. Ben köşeli ve yüze konuşan bir kadınım. Ben Aleyna Tilki’yi sevmiyorum. Sanat olarak da sevmiyorum yapı olarak da sevmiyorum” dediği şarkıcıya nazar değdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan genç popçu, hastalığını duyurdu ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğini belirtti.

Güllü nazar etti! Aleyna Tilki’den hayranlarını kahreden haber! Hastalığını açıkladı… - Sayfa 2

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görülen Aleyna Tilki, Cevapsız Çınlama adlı parçasıyla adını geniş kitlelere duyurdu.

Güllü nazar etti! Aleyna Tilki’den hayranlarını kahreden haber! Hastalığını açıkladı… - Sayfa 3

Genç yaşta şöhreti yakalayan Tilki, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.

Güllü nazar etti! Aleyna Tilki’den hayranlarını kahreden haber! Hastalığını açıkladı… - Sayfa 4

Attığı her adımla dikkat çekmeyi başaran genç şarkıcı, bu kez bambaşka bir olayla gündem oldu.

Güllü nazar etti! Aleyna Tilki’den hayranlarını kahreden haber! Hastalığını açıkladı… - Sayfa 5

22 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabında bir açıklama yaparak hastalığını duyurdu ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğini belirtti.

Güllü nazar etti! Aleyna Tilki’den hayranlarını kahreden haber! Hastalığını açıkladı… - Sayfa 6

Geçmiş konserlerinden birine ait görüntüleri Instagram hesabında yayınlayan Tilki, şu ifadeleri kullandı:

Güllü nazar etti! Aleyna Tilki’den hayranlarını kahreden haber! Hastalığını açıkladı… - Sayfa 7

“Son zamanlarda geçirdiğim zor zamanlardan dolayı ses terlerim yırtılmış ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğim.”

Güllü nazar etti! Aleyna Tilki’den hayranlarını kahreden haber! Hastalığını açıkladı… - Sayfa 8

“Yeniden şarkı söyleyene kadar performansımı izleyip sesimin değerini tekrar tekrar anlıyorum. Açıp sonuna kadar dinleyin, çok güzel bir tbt”

Güllü nazar etti! Aleyna Tilki’den hayranlarını kahreden haber! Hastalığını açıkladı… - Sayfa 9

Tilki’nin hastalığı şarkıcının hayranlarını korkuturken sosyal medya kullanıcılarından “Geçmiş olsun” mesajları yağdı.

Güllü nazar etti! Aleyna Tilki’den hayranlarını kahreden haber! Hastalığını açıkladı… - Sayfa 10

İşte Aleyna Tilki’nin o paylaşımı…

Güllü nazar etti! Aleyna Tilki’den hayranlarını kahreden haber! Hastalığını açıkladı… - Sayfa 12

“ALEYNA TİLKİ’Yİ HİÇ SEVMİYORUM”

Öte yandan Tilki, bugün bir magazin programına konuk olan şarkıcı Güllü’nün açıklamalarıyla da gündem oldu.

Güllü nazar etti! Aleyna Tilki’den hayranlarını kahreden haber! Hastalığını açıkladı… - Sayfa 13

2. Sayfa’ya konuk olan Güllü, Aleyna Tilki’yi sert bir dille eleştirdi. Birçok kişinin Bergen’in şarkılarını mahvettiğini söyleyen Güllü, “Ben arabesk fantazi sanatçısıyım, herkes kendi işini yapsın. Arabesk adı altında Bergen’in şarkısını 150 kişi okudu. Mahvettiniz be kardeşim, yapmayın lütfen” dedi.

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Güllü nazar etti! Aleyna Tilki’den hayranlarını kahreden haber! Hastalığını açıkladı… - Sayfa 14

Sunucuların Aleyna Tilki’nin arabesk okuduğunu hatırlatmasıyla sinirlenen şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti:

Güllü nazar etti! Aleyna Tilki’den hayranlarını kahreden haber! Hastalığını açıkladı… - Sayfa 15

“Aleyna Tilki denildiği zaman beni tepe tüylerim dikiliyor. Ben köşeli ve yüze konuşan bir kadınım. Ben Aleyna Tilki’yi sevmiyorum. Sanat olarak da sevmiyorum yapı olarak da sevmiyorum.”

Güllü nazar etti! Aleyna Tilki’den hayranlarını kahreden haber! Hastalığını açıkladı… - Sayfa 16

“BALON BİR SANATÇI”

“Arabesk okuyamadığı için hiç sevmiyorum. Kişilik olarak tanımıyorum. Bana göre Aleyna Tilki balon bir sanatçı.”

Güllü nazar etti! Aleyna Tilki’den hayranlarını kahreden haber! Hastalığını açıkladı… - Sayfa 17

“5 sene sonra Aleyna Tilki diye biri yok. Bu gençleri öyle bir pohpohluyorlar ki… ‘Sen dünya starısın’ diyorlar da bir ses ve duruş diye gerçek var.”

Güllü nazar etti! Aleyna Tilki’den hayranlarını kahreden haber! Hastalığını açıkladı… - Sayfa 18

“Bir saygı olmalı ama ben Aleyna’da o saygıyı göremedim. Yaptığı birçok saygısızlıklar var. Bu şekilde bir yere sadece anlık gelebilirsin.”

Güllü nazar etti! Aleyna Tilki’den hayranlarını kahreden haber! Hastalığını açıkladı… - Sayfa 19

“HANGİ DÜNYADA YAŞADIĞINI MERAK EDİYORUM”

Güllü, “Aleyna Tilki çok iyi arabesk okuduğunu söyleyerek ‘bana Aleyna Baba diyeceksiniz’ diyor” denmesi üzerine de sinirlendi.

Güllü nazar etti! Aleyna Tilki’den hayranlarını kahreden haber! Hastalığını açıkladı… - Sayfa 20

Güllü, sözlerini şöyle sürdürdü:

Güllü nazar etti! Aleyna Tilki’den hayranlarını kahreden haber! Hastalığını açıkladı… - Sayfa 21

“Yavaş desin, orada bir dursun. Hangi dünyada yaşadığını çok merak ediyorum. Halk getirir, halk götürür. Buna çok dikkat etmek lazım. İstersen dünyanın en güzel sesi ol ama bir samimiyet gerekli.”

Güllü nazar etti! Aleyna Tilki’den hayranlarını kahreden haber! Hastalığını açıkladı… - Sayfa 22
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