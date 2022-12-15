Güllü nazar etti! Aleyna Tilki’den hayranlarını kahreden haber! Hastalığını açıkladı…

Güllü’nün kendisini hedef almasıyla gündem olan Aleyna Tilki’den hayranlarını kahreden haber geldi. Güllü’nün, arabesk okuduğu için sinirlendiği ve “Aleyna Tilki denildiği zaman beni tepe tüylerim dikiliyor. Ben köşeli ve yüze konuşan bir kadınım. Ben Aleyna Tilki’yi sevmiyorum. Sanat olarak da sevmiyorum yapı olarak da sevmiyorum” dediği şarkıcıya nazar değdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan genç popçu, hastalığını duyurdu ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğini belirtti.
Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görülen Aleyna Tilki, Cevapsız Çınlama adlı parçasıyla adını geniş kitlelere duyurdu.
Genç yaşta şöhreti yakalayan Tilki, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.
Attığı her adımla dikkat çekmeyi başaran genç şarkıcı, bu kez bambaşka bir olayla gündem oldu.
22 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabında bir açıklama yaparak hastalığını duyurdu ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğini belirtti.
Geçmiş konserlerinden birine ait görüntüleri Instagram hesabında yayınlayan Tilki, şu ifadeleri kullandı:
“Son zamanlarda geçirdiğim zor zamanlardan dolayı ses terlerim yırtılmış ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğim.”
“Yeniden şarkı söyleyene kadar performansımı izleyip sesimin değerini tekrar tekrar anlıyorum. Açıp sonuna kadar dinleyin, çok güzel bir tbt”
Tilki’nin hastalığı şarkıcının hayranlarını korkuturken sosyal medya kullanıcılarından “Geçmiş olsun” mesajları yağdı.
İşte Aleyna Tilki’nin o paylaşımı…
“ALEYNA TİLKİ’Yİ HİÇ SEVMİYORUM”
Öte yandan Tilki, bugün bir magazin programına konuk olan şarkıcı Güllü’nün açıklamalarıyla da gündem oldu.
2. Sayfa’ya konuk olan Güllü, Aleyna Tilki’yi sert bir dille eleştirdi. Birçok kişinin Bergen’in şarkılarını mahvettiğini söyleyen Güllü, “Ben arabesk fantazi sanatçısıyım, herkes kendi işini yapsın. Arabesk adı altında Bergen’in şarkısını 150 kişi okudu. Mahvettiniz be kardeşim, yapmayın lütfen” dedi.
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Sunucuların Aleyna Tilki’nin arabesk okuduğunu hatırlatmasıyla sinirlenen şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti:
“Aleyna Tilki denildiği zaman beni tepe tüylerim dikiliyor. Ben köşeli ve yüze konuşan bir kadınım. Ben Aleyna Tilki’yi sevmiyorum. Sanat olarak da sevmiyorum yapı olarak da sevmiyorum.”
“BALON BİR SANATÇI”
“Arabesk okuyamadığı için hiç sevmiyorum. Kişilik olarak tanımıyorum. Bana göre Aleyna Tilki balon bir sanatçı.”
“5 sene sonra Aleyna Tilki diye biri yok. Bu gençleri öyle bir pohpohluyorlar ki… ‘Sen dünya starısın’ diyorlar da bir ses ve duruş diye gerçek var.”
“Bir saygı olmalı ama ben Aleyna’da o saygıyı göremedim. Yaptığı birçok saygısızlıklar var. Bu şekilde bir yere sadece anlık gelebilirsin.”
“HANGİ DÜNYADA YAŞADIĞINI MERAK EDİYORUM”
Güllü, “Aleyna Tilki çok iyi arabesk okuduğunu söyleyerek ‘bana Aleyna Baba diyeceksiniz’ diyor” denmesi üzerine de sinirlendi.
Güllü, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yavaş desin, orada bir dursun. Hangi dünyada yaşadığını çok merak ediyorum. Halk getirir, halk götürür. Buna çok dikkat etmek lazım. İstersen dünyanın en güzel sesi ol ama bir samimiyet gerekli.”