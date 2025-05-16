  1. Haberler
  2. MAGAZİN
  3. DOĞA RUTKAY’DAN ONUR BAYRAKTAR İÇİN DUYGUSAL PAYLAŞIM

DOĞA RUTKAY’DAN ONUR BAYRAKTAR İÇİN DUYGUSAL PAYLAŞIM

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, genç yaşta hayatını kaybeden meslektaşı Onur Bayraktar’ı 15 Mayıs doğum gününde yaptığı yürek burkan paylaşımla andı. Sosyal medya hesabından samimi duygularını dile getiren Rutkay, sanat dünyasının sevilen isminin anısını yaşatmaya devam etti.

Onur Bayraktar’ın Acı Kaybı ve Sanat Dünyasındaki Yeri

31 yaşında yaşamını yitiren Onur Bayraktar, 26 Kasım 2010’da tiyatro oyunu sonrası Balat’taki evine dönerken Üsküdar’da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti. Özellikle Kapalı Çarşı dizisiyle hafızalara kazınan Bayraktar, ani ölümüyle Türkiye sanat camiasını derinden sarsmıştı.

Doğa Rutkay’dan Duygusal ve İçten Mesaj

Bayraktar’ın doğum gününde kaleme aldığı mesajda Doğa Rutkay, “Bir gülüşünle dünyayı güzelleştiren, bir bakışınla içimizi coşturan bir insandın. Şimdi yokluğunla konuşuyorum. Yazdığım tek bir kelime seni geri getirmeyecek, biliyorum… Ama bil ki, adını anmadığımız bir gün bile geçmiyor. Sen hâlâ buradasın. Bir şarkıda, eski bir fotoğrafta, rüzgarın hafifliğinde…” sözleriyle meslektaşına olan özlemini paylaştı.

Sanatseverlerden Büyük Destek

Doğa Rutkay’ın bu anlamlı paylaşımı sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve takipçilerinden yoğun destek aldı. Onur Bayraktar’ın anısı, sanatseverler tarafından sevgiyle yad edilirken, genç oyuncunun kaybının hala unutulmadığı mesajları paylaşıldı.

DOĞA RUTKAY’DAN ONUR BAYRAKTAR İÇİN DUYGUSAL PAYLAŞIM
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp