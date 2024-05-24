Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin gazetecinin sorusuna sinirlenip mikrofonu itti

Yeni eğitim müfredatı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bugün yeni müfredatla ilgili bir basın toplantısı gerçekleştirecek.

Toplantı öncesi Tekin Halk TV muhabiri Ayşegül Altın Tekin’e y bir soru sormak istedi.

Ancak Tekin gazeteci Tekin’e sinirlenerek mikrofonu itekledi. Tekin sinirli bir şekilde “Çok demokratik biçimde size diyorum ki haber alma hürriyetinizi saygıyla karşılıyorum. Sizin sorduğunuz soruyla ilgili basın açıklaması yapacağım. Siz de buyurun gelin konuşalım. Bu kadar insanın hakkını gasp etmeye hakkınız yok.” İfadelerini kullandı.

Öte yandan eğitimciler yeni müfredata tepki göstermişti. Yeni müfredatın çağdışı ve gerici bir eğitim modeliyle hazırlandığı konusunda eleştiriler gelmişti.