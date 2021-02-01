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Gaziantep’te Bir Depoda Yangın Çıktı !

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Gaziantep’te Bir Depoda Yangın Çıktı !
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27 Temmuz 2021 - 16:47
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 Gaziantep’te, tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Merkez Şahinbey ilçesi Sarısalkım Mahallesi’ndeki tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, depodan zaman zaman patlama sesi de duyuldu.

Bölgede bulunan bazı evler de tedbir amaçlı boşaltıldı.

 

 “Çevre için herhangi bir sorun kalmadı”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, AA muhabirine, yangına ilk anından itibaren ekiplerin müdahale ettiğini söyledi.

 

 

Söz konusu tesisin tekne yapım malzemelerinin bulunduğu depo, tamir ve üretim yapılan tesisten oluşan yaklaşık 10 dönümlük bir alandan oluştuğunu anlatan Yılmaz, “Yangının çevredeki evlere sıçramaması için çalışmalar yapıldı. Yangın sadece tesiste devam ediyor. Çevre için herhangi bir sorun kalmadı. Ekiplerimizin kısa zamanda yangını kontrol altına almasını bekliyoruz.” diye konuştu.

Yılmaz, yangına 15 araç ve 20 personelle müdahalenin devam ettiğini kaydetti.

Gül ve Şahin’in açıklamaları

Gaziantep Valisi Davut Gül, yazılı açıklamasında, hurda malzemelerin yanması sonucu devam eden yangının kontrol altında olduğunu bildirdi.

Olayda herhangi bir can kaybının olmadığını belirten Gül, “Yangının etrafa sıçrama ihtimali itfaiye tarafından önlenmiştir. Yangın uzun sürebilir. Yoğun duman nedeniyle herkesin dikkatli olmasını istiyoruz.” ifadesini kullandı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise kente geçmiş olsun dileklerini ileterek, can kaybının olmamasının ise kendilerini sevindirdiğini belirtti.

Yoğun dumanın fiber malzemeden kaynaklandığını aktaran Şahin, “Hamdolsun sorun yok. Yarım saate kadar dumanın azalmasını, 1 saate kadar da yangının tamamen kontrol altına alınmasını bekliyoruz. Teknik veriler bunu gösteriyor. Herkese geçmiş olsun.” diye konuştu.

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