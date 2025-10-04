KOCA İLÇE EV HAPSİNE GİRDİ! KAPI PENCERE AÇAMIYORLAR

Sakarya’nın Ferizli ve Kaynarca ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, son günlerde evlerini ve sokaklarını istila eden kahverengi kokarca böcekleriyle mücadele etmekte zorlanıyor. Uzmanlar, istilacı türün 17 ili kapsayan bir yayılma gösterdiğini ve tarım sektöründe büyük zararlara yol açtığını açıkladı.

YENİ BİR İSTİLACI TÜRE İLK RASTLANIYOR

Çin, Japonya ve Tayvan’a özgü olan kahverengi kokarca, önce ABD’ye, ardından Avrupa’ya yayılmıştı. Türkiye’de ilk olarak Artvin ve İstanbul’da görülen bu istilacı tür, kısa süre içinde Sakarya başta olmak üzere 17 ilde ortaya çıktı.

Ferizli ve Kaynarca ilçelerinde, son haftalarda evlerin duvarları, okullar ve kapalı alanlar kahverengi kokarcalarla doldu. Havaların serinlemesiyle kış uykusuna yatmak isteyen böcekler, binalara toplu şekilde akın etti. Vatandaşlar, kapı ve pencerelerini açamaz hale geldiğini, günlük hayatlarının adeta felç olduğunu belirtti.

KOKARCA BÖCEĞİ VE TEHLİKESİ

Kahverengi kokarcanın en büyük özelliği, kendine özgü keskin ve rahatsız edici bir koku salgılaması. Bu koku, yalnızca insanları rahatsız etmekle kalmıyor, aynı zamanda diğer kokarcaları da çekerek sorunun büyümesine yol açıyor.

Tarım alanları açısından da ciddi bir tehdit oluşturan böcek, özellikle fındık, mısır ve meyve bahçelerini hedef alıyor. Ürün verimi ve kalitesini düşüren kokarca, çiftçiler için alarm zillerini çaldırıyor.

BİYOLOJİK MÜCADELE YETERSİZ

Tarım ve Orman Bakanlığı, böcekle mücadele için samuray arısı gibi doğal düşmanları devreye soktu. Bu yöntem, böceklerin yumurtalarını yok etmeyi hedefliyor ancak uzmanlar, yöntemin henüz tam etkinlik sağlayamadığını belirtiyor.

Kokarcanın salgıladığı feromon benzeri koku, hem türün çoğalmasını hızlandırıyor hem de fiziksel müdahaleyi zorunlu hâle getiriyor. Bu nedenle yetkililer, vatandaşlara erken önlem almanın önemini sıkça hatırlatıyor.

YETKİLİLERDEN ÖNLEMLER

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları şu şekilde uyardı:

Pencerelere sineklik takın,

Binalardaki çatlak ve boşlukları kapatın,

Böcekleri elle toplayarak uzaklaştırın,

Erken önlem, ilkbaharda oluşabilecek tarımsal kayıpları önleyebilir.

Uzmanlar ayrıca, böceklerin ilaçlara karşı direnç geliştirebildiğini, bu nedenle mekanik ve fiziksel önlemlerin önem kazandığını vurguladı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE BÖCEK GÖÇLERİ

Sakarya’daki bu istilanın, iklim değişikliği ve artan böcek göçlerinin bir örneği olduğuna dikkat çekiliyor. Tarım uzmanları, bölgedeki izleme ve kontrol çalışmalarını yoğunlaştırmayı planlıyor. Böylece hem halkın yaşam alanları hem de tarım ürünleri güvence altına alınacak.

Vatandaşlar, evlerini ve sokaklarını saran kahverengi kokarcalardan korunmak için önlemlerini artırırken, uzmanlar da bölgedeki yayılmayı kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.