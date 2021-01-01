Fenomen gelin adayı Naz Mila iddialı ceketiyle gündem oldu! “Hepiniz sütyen meraklısı oldunuz”
Zuhal Topal İle İzdivaç programıyla adını duyuran gelin adayı Naz Mila program sonrasında da sık sık gündem oldu. Mila son olarak da ilginç sütyeniyle gündeme geldi.
Katıldığı bir izdivaç programı ile ünlenen Naz Mila sonrasında değiştirdiği stili ve sosyal medya paylaşımlarıyla fenomen olmayı başardı.
Bir buçuk milyona yakın takipçisi bulunan Mila’nın tarzı ve yorumları gündem oluyor.
Son olarak yalnızca sütyen tercih ederek bir ceket giyen Mila hayranlarının dikkatini yine çekmeyi başardı.
Göğüslerini öne çıkaran ceketi ve ilginç sütyeniyle beğeni toplayan Mila’ya mesaj yağdı.
Sütyeniyle ilgili sorulara yanıt veren Mila açıklamasında “Hepiniz sütyen meraklısı oldunuz” dedi.
İşte Naz Mila’nın o paylaşımları…
Naz Mila kendisine gelen, “Sürekli bir şeyler satıyorsun şimdi de hesap daha çok paradan mı yoksa enişteler mi yok oldu” sorusuna çarpıcı bir yanıtıyla geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu.
“DONUMA KADAR SATIYORUM”
Naz Mila, “Fakirliğin gözü kör olsun enişteler de tekmeyi bastı donuma kadar satıyorum” yanıtını vermişti.