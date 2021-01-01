Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Fenomen gelin adayı Naz Mila iddialı ceketiyle gündem oldu! “Hepiniz sütyen meraklısı oldunuz”

Fenomen gelin adayı Naz Mila iddialı ceketiyle gündem oldu! “Hepiniz sütyen meraklısı oldunuz”
1 views
12 Kasım 2021 - 13:07

Fenomen gelin adayı Naz Mila iddialı ceketiyle gündem oldu! “Hepiniz sütyen meraklısı oldunuz”

Zuhal Topal İle İzdivaç programıyla adını duyuran gelin adayı Naz Mila program sonrasında da sık sık gündem oldu. Mila son olarak da ilginç sütyeniyle gündeme geldi.

Fenomen gelin adayı Naz Mila iddialı ceketiyle gündem oldu! "Hepiniz sütyen meraklısı oldunuz" - Sayfa 1

Katıldığı bir izdivaç programı ile ünlenen Naz Mila sonrasında değiştirdiği stili ve sosyal medya paylaşımlarıyla fenomen olmayı başardı.

Fenomen gelin adayı Naz Mila iddialı ceketiyle gündem oldu! "Hepiniz sütyen meraklısı oldunuz" - Sayfa 2

Bir buçuk milyona yakın takipçisi bulunan Mila’nın tarzı ve yorumları gündem oluyor.

Fenomen gelin adayı Naz Mila iddialı ceketiyle gündem oldu! "Hepiniz sütyen meraklısı oldunuz" - Sayfa 3

 Son olarak yalnızca sütyen tercih ederek bir ceket giyen Mila hayranlarının dikkatini yine çekmeyi başardı.

Fenomen gelin adayı Naz Mila iddialı ceketiyle gündem oldu! "Hepiniz sütyen meraklısı oldunuz" - Sayfa 4

Göğüslerini öne çıkaran ceketi ve ilginç sütyeniyle beğeni toplayan Mila’ya mesaj yağdı.

Fenomen gelin adayı Naz Mila iddialı ceketiyle gündem oldu! "Hepiniz sütyen meraklısı oldunuz" - Sayfa 5

Sütyeniyle ilgili sorulara yanıt veren Mila açıklamasında “Hepiniz sütyen meraklısı oldunuz” dedi.

Fenomen gelin adayı Naz Mila iddialı ceketiyle gündem oldu! "Hepiniz sütyen meraklısı oldunuz" - Sayfa 6

İşte Naz Mila’nın o paylaşımları…

Fenomen gelin adayı Naz Mila iddialı ceketiyle gündem oldu! "Hepiniz sütyen meraklısı oldunuz" - Sayfa 7

Fenomen gelin adayı Naz Mila iddialı ceketiyle gündem oldu! "Hepiniz sütyen meraklısı oldunuz" - Sayfa 8

Fenomen gelin adayı Naz Mila iddialı ceketiyle gündem oldu! "Hepiniz sütyen meraklısı oldunuz" - Sayfa 9

Fenomen gelin adayı Naz Mila iddialı ceketiyle gündem oldu! "Hepiniz sütyen meraklısı oldunuz" - Sayfa 10

Naz Mila kendisine gelen, “Sürekli bir şeyler satıyorsun şimdi de hesap daha çok paradan mı yoksa enişteler mi yok oldu” sorusuna çarpıcı bir yanıtıyla geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu.

Fenomen gelin adayı Naz Mila iddialı ceketiyle gündem oldu! "Hepiniz sütyen meraklısı oldunuz" - Sayfa 11

“DONUMA KADAR SATIYORUM”

Naz Mila, “Fakirliğin gözü kör olsun enişteler de tekmeyi bastı donuma kadar satıyorum” yanıtını vermişti.

Fenomen gelin adayı Naz Mila iddialı ceketiyle gündem oldu! "Hepiniz sütyen meraklısı oldunuz" - Sayfa 12

Fenomen gelin adayı Naz Mila iddialı ceketiyle gündem oldu! "Hepiniz sütyen meraklısı oldunuz" - Sayfa 14

Fenomen gelin adayı Naz Mila iddialı ceketiyle gündem oldu! "Hepiniz sütyen meraklısı oldunuz" - Sayfa 15

Fenomen gelin adayı Naz Mila iddialı ceketiyle gündem oldu! "Hepiniz sütyen meraklısı oldunuz" - Sayfa 16

Fenomen gelin adayı Naz Mila iddialı ceketiyle gündem oldu! "Hepiniz sütyen meraklısı oldunuz" - Sayfa 17

Fenomen gelin adayı Naz Mila iddialı ceketiyle gündem oldu! "Hepiniz sütyen meraklısı oldunuz" - Sayfa 18

Fenomen gelin adayı Naz Mila iddialı ceketiyle gündem oldu! "Hepiniz sütyen meraklısı oldunuz" - Sayfa 19

Fenomen gelin adayı Naz Mila iddialı ceketiyle gündem oldu! "Hepiniz sütyen meraklısı oldunuz" - Sayfa 20

Fenomen gelin adayı Naz Mila iddialı ceketiyle gündem oldu! "Hepiniz sütyen meraklısı oldunuz" - Sayfa 21

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İrem Derici banyodan paylaştı! Sosyal medyayı salladı…İrem Derici banyodan paylaştı! Sosyal medyayı salladı…
Zeynep Tokuş’un son paylaşımları ‘yok artık’ dedirtti!Zeynep Tokuş’un son paylaşımları ‘yok artık’ dedirtti!
Rol aldığı film ortaya çıktı! Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan’ın çocukluk fotoğrafları olay olduRol aldığı film ortaya çıktı! Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan’ın çocukluk fotoğrafları olay oldu
Meteoroloji’den son hava durumu raporu… Dikkat çeken hafta sonu açıklaması: Sıcaklık artıyorMeteoroloji’den son hava durumu raporu… Dikkat çeken hafta sonu açıklaması: Sıcaklık artıyor
Cengiz Ünder milli takım kampından ayrıldıCengiz Ünder milli takım kampından ayrıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hande Erçel’i utandıran Kerem Bursin sorusu! ‘Yan yana iken hiç…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenomen gelin adayı Naz Mila iddialı ceketiyle gündem oldu! “Hepiniz sütyen meraklısı oldunuz”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İrem Derici banyodan paylaştı! Sosyal medyayı salladı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zeynep Tokuş’un son paylaşımları ‘yok artık’ dedirtti!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rol aldığı film ortaya çıktı! Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan’ın çocukluk fotoğrafları olay oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meteoroloji’den son hava durumu raporu… Dikkat çeken hafta sonu açıklaması: Sıcaklık artıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cengiz Ünder milli takım kampından ayrıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aslı Bekiroğlu: Yapımcılar ‘kilo ver’ diyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İrem öğretmenin acı ölümü! Henüz 23 yaşındaydı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü modacı Bahar Korçan hayatını kaybetti
SON DAKİKA HABERLERİ
Ünlü Astrolog Michaleya; Bella Ve Hadid’den(SOS) telefonu!Kasım 8, 2021-6:20 pm
Dizi sektörüne hızlı girişKasım 5, 2021-4:06 pm
Tüm Tayland’ın gözü Türkiye’de! Her maçını yüz binler izliyor…Kasım 4, 2021-10:32 am
Aleyna Tilki’den Londra Paylaşımı: Dünya Bir Cadı KazandıKasım 2, 2021-1:43 pm
Son dakika… Bakan Pakdemirli: Gübre desteği yüzde 100 arttıKasım 1, 2021-10:57 am
Yasmin Erbil sınır tanımıyor! Mini etekli file çoraplı pozu olay olduKasım 1, 2021-10:29 am
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinde! Erdoğan ve Biden’dan dikkat çeken kare!Ekim 30, 2021-1:21 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !