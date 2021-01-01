Fenomen gelin adayı Naz Mila iddialı ceketiyle gündem oldu! “Hepiniz sütyen meraklısı oldunuz”

İşte Naz Mila’nın o paylaşımları…

Naz Mila kendisine gelen, “Sürekli bir şeyler satıyorsun şimdi de hesap daha çok paradan mı yoksa enişteler mi yok oldu” sorusuna çarpıcı bir yanıtıyla geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu.