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Michy Batshuayi Beşiktaş’ta

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Michy Batshuayi Beşiktaş’ta
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18 Ağustos 2021 - 15:54
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Beşiktaş, Chelsea’den Michy Batshuayi’yi renklerine bağladığını resmen açıkladı.

 Beşiktaş golcüsüne kavuştu. Siyah-beyazlılar, Chelsea forması giyen Michy Batshuayi’yle kiralık olarak 1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP’a bildirdi.

150 BİN EURO KİRALAMA BEDELİ ÖDENECEK

Siyah-beyazlı kulüp KAP’a yaptığı açıklamada, “Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga’nın geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea Kulübü’ne 2021-2022 sezonu için net 150 bin euro kiralama bedeli ödenecektir. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 3 milyon 165 bin euro garanti ücret Şirketimiz tarafından ödenecektir” ifadelerini kullandı.

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