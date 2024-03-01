Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Kramponları astı sosyal medyayı salladı

Kramponları astı sosyal medyayı salladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
1 views
10 Haziran 2024 - 16:32

Wrexham Kadın Futbol Takımı oyuncularından Alaw Haf, futbolu bırakmasından günler sonra sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Kramponları astı sosyal medyayı salladı 1

Eski futbolcu ve şimdilerin en gözde Wrexham taraftarı olarak gösterilen Alaw Haf, futbolu bıraktıktan sonra soluğu OnlyFans’ta aldı.

Kramponları astı sosyal medyayı salladı 2

OnlyFans’a girer girmez büyük bir hayran kitlesine sahip olan Haf, platformun en çok takip edilen profillerinden birine sahip oldu.

Kramponları astı sosyal medyayı salladı 3

Wrexham taraftarı, vefalı bir duruş sergileyerek Haf’ın profilini ilk üç günde adeta patlattılar.

Kramponları astı sosyal medyayı salladı 4

Futbol oynadığı dönemde verdiği milimetrik paslarla tanınan İngiliz güzel, eski takımı Wrexham’ın bütün maçlarını tribünden takip ediyor.

Kramponları astı sosyal medyayı salladı 5

Faal futbol hayatına devam ettiği dönemde sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafla magazin gündemini altüst eden Haf, yeni girdiği platformda oldukça cesur pozlarını para karşılığı satışa sundu.

Kramponları astı sosyal medyayı salladı 6

25 yaşındaki güzel, OnlyFans üzerinden ayda ortalama 5000 £ kazandığını belirtti ve yapılan bütün eleştirilere rağmen yeni işinde oldukça mutlu olduğunu bildirdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KAİNATTAKİ EN MUHTEŞEM DEVRİMCİLİK, İNSAN OLMA EYLEMİ! AŞK GÜVEN SEVMEK!KAİNATTAKİ EN MUHTEŞEM DEVRİMCİLİK, İNSAN OLMA EYLEMİ! AŞK GÜVEN SEVMEK!
BİLİNÇ UYANIŞIBİLİNÇ UYANIŞI
Cem Yılmaz’dan kötü haber. Bir gözünü tamamen kaybedebilirCem Yılmaz’dan kötü haber. Bir gözünü tamamen kaybedebilir
Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı: Erkeklere hasret kaldımKızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı: Erkeklere hasret kaldım
Dans eden öğrencilere Allah’u Ekber diyerek saldırdılarDans eden öğrencilere Allah’u Ekber diyerek saldırdılar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika haberi Erdoğan, Sinan Ateş’in eşi ile görüşecek
GÜNLÜK HABER AKIŞI
KAİNATTAKİ EN MUHTEŞEM DEVRİMCİLİK, İNSAN OLMA EYLEMİ! AŞK GÜVEN SEVMEK!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
BİLİNÇ UYANIŞI
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kramponları astı sosyal medyayı salladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cem Yılmaz’dan kötü haber. Bir gözünü tamamen kaybedebilir
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı: Erkeklere hasret kaldım
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dans eden öğrencilere Allah’u Ekber diyerek saldırdılar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yeni vergi geliyor. Yüzde 2 bedel alınacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Altın piyasasında deprem: Yıllar sonra bir ilk
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Acun Ilıcalı’dan Aziz Yıldırım’ı çok kızdıracak itiraf
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Şimşek duyurdu! Zorunlu Afet Sigortası geliyorHaziran 7, 2024-3:53 pm
Seçim sonrası AK Parti’de yeni dönem başlıyor! Erdoğan’ın onayı alındı…Haziran 6, 2024-9:03 am
Yargı kulisleri hareketli: FETÖ temizliği bekleniyor! Gözler 14 Haziran’a çevrildi…Haziran 6, 2024-9:01 am
Bakan Göktaş duyurdu! Destek ödemesi yüzde 40 artırıldıHaziran 6, 2024-8:58 am
Fatih Portakal’ın kaldığı otelde yangın! Müşteriler tedbir amaçlı otelin dışına çıkarıldıHaziran 6, 2024-8:55 am
Piyasa değeri rekor kırdı: Apple’ı geride bıraktı!Haziran 6, 2024-8:51 am
İstanbul güne alevlerle uyandı: Bayrampaşa’da yangınHaziran 5, 2024-9:22 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !