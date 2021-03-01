HaberKonseyi

Türkiye, Afganistan’a 16 Yılda, 1.1 Milyar Dolar Yardım Etti

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Türkiye, Afganistan’a 16 Yılda, 1.1 Milyar Dolar Yardım Etti
3 views
18 Ağustos 2021 - 15:14
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Dışişleri Bakanlığı’nın 2020 Faaliyet Raporu’nda yer alan bilgilere göre, Türkiye; Afganistan’a, 2004-2020 yılları arasında 16 yılda 1,1 milyar dolar yardım etti.

Türkiye, Afganistan'a 16 Yılda, 1.1 Milyar Dolar Yardım Etti

Dışişleri Bakanlığı’nın 2020 Faaliyet Raporu’na göre, Türkiye; Afganistan’a, 2004-2020 yılları arasında 16 yılda 1,1 milyar dolar yardım etti. 2021 ve 2022 yılları için öngörülen “dış yardım” miktarının ise 75 milyon dolar olduğu aktarıldı.

Dışişleri Bakanlığı’nın 2020 Faaliyet Raporu’nda, Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan ile olan ilişkilere dair değerlendirmeler de yer aldı.

ANKA’nın aktardığına göre raporda, Afganistan’a 2004 yılından bugüne 1,1 milyar ABD doları yardım yapıldığı açıklanarak; “Afganistan’da 2004 yılından beri yürüttüğümüz, 2020 itibarıyla 1,1 milyar ABD dolarını aşan kalkınma yardımı, ülkemizin bugüne kadar yabancı bir ülkeye gerçekleştirdiği en büyük dış yardım programları arasındadır” bilgisi verildi.

Raporda, 2021-2022 yılları için ise şu değerlendirmeler yapıldı:

“Afganistan’ın kalkınmasına yönelik 2021-2022 dönemi için 75 milyon ABD doları yardım taahhüdümüz bulunmaktadır. Taahhüdümüz proje bazlı destekleri içermekte olup, ilgili kurumların bütçesinden karşılanması esastır. Afganistan’ın bağımsızlığını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini tek başına koruyacak seviyeye ulaşmasına yardımcı olmak dış politika hedeflerimizden birini teşkil etmektedir.”

‘HEDEFLERİMİZDE YAYGIN YOLSUZLUK VE SALGIN NEDENİYLE SAPMA GERÇEKLEŞTİ’

Raporda, ayrıca; “Türkiye’nin insan odaklı dış politikası çerçevesinde Afganistan’ın yeniden imarına katkı sağlanacağı” ifadelerine yer verildi. 2020 yılında bu hedefin sadece yüzde 23’ünün gerçekleştirildiği kaydedildi. Hedeften sapma ise şöyle gerekçelendirildi:

“2020 yılında Afganistan’ın yeniden imarına katkı sağlanması hedefinde, Afganistan’da çatışmaların artması ve yüksek seyreden şiddet, belirsiz siyasi ortam, ülkedeki yaygın yolsuzluk ve koronavirüs salgını nedeniyle sapma yaşanmıştır.”

Raporda, “Afganistan’ın yeniden inşası” hedefine ulaşmak için yapılacaklar ise şöyle sıralandı:

► Yurt dışında yardımlar konusunda TİKA Başkanlığıyla birlikte hareket edilmesi.

► Yapılan yardımların sağlık, eğitim ve kapasite geliştirmeye odaklanması.

► Hayata geçirilecek projelerin devrinden sonra Afganlılarca idame ettirilebilir olması.

► Yardımların sağlanmasında mümkün mertebe ülkemiz firmalarından istifade edilmesi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmamoğlu Barınak İddiaları Hakkında Soruşturma Başlattıİmamoğlu Barınak İddiaları Hakkında Soruşturma Başlattı
Efsane Komutan’ın Oğlu Sahaya İndiEfsane Komutan’ın Oğlu Sahaya İndi
Güldür Güldür Show’a Bomba TransferGüldür Güldür Show’a Bomba Transfer
Michy Batshuayi Beşiktaş’taMichy Batshuayi Beşiktaş’ta
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Yanıt VerdiProf. Dr. Mehmet Ceyhan Yanıt Verdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
28 Şubat Sanıkları Hakkında Yeni Gelişme
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İmamoğlu Barınak İddiaları Hakkında Soruşturma Başlattı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cimilli İbo’nun Cenazesinde Tepki Çeken Görüntüler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Efsane Komutan’ın Oğlu Sahaya İndi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Güldür Güldür Show’a Bomba Transfer
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Michy Batshuayi Beşiktaş’ta
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Boğaç Aksoy’dan Müjdeli Haber
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kafa Karıştıran Pozlar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye, Afganistan’a 16 Yılda, 1.1 Milyar Dolar Yardım Etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Yanıt Verdi
SON DAKİKA HABERLERİ
28 Şubat Sanıkları Hakkında Yeni GelişmeAğustos 18, 2021-6:19 pm
Cimilli İbo’nun Cenazesinde Tepki Çeken GörüntülerAğustos 18, 2021-4:58 pm
Boğaç Aksoy’dan Müjdeli HaberAğustos 18, 2021-3:40 pm
Kafa Karıştıran PozlarAğustos 18, 2021-3:26 pm
ABD’den Biden ve Erdoğan Anlaştı İddialarına Flaş YanıtAğustos 18, 2021-12:00 pm
Uğur Dündar Sedat Peker’e Hak VerdiAğustos 18, 2021-11:52 am
Türkiye’nin Yeni Kabil KararıAğustos 18, 2021-11:42 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı
Korkunç Yangın
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı Aşk Yaşıyor!
Musilaj Balıklarda Zehir Etkisi Yaratır Mı ?

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.