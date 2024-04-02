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Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı

Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Nisan 2024 - 15:54

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, sanatçının durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, İnanır’ın yoğun bakım sürecinin tamamlandığını ve servise çıkarıldığını söyledi.

Sanatçının tedavisinin nöroloji servisinde devam edeceğini belirten Sağlam, “Rehabilitasyon süreci de devam ediyor. Daha rahat bir ortamda birinci derece yakınlarıyla görüşebilecek ama mümkün oldukça ziyaretçi kabul etmeyeceğiz. Toparlama sürecine girecek ama rehabilitasyon süreci uzun bir süreç bildiğiniz gibi. Bazen aylar sürebiliyor.” dedi.

Sağlam, Kadir İnanır’ın şu ana kadar tedavisinin olumlu sürdüğünü aktararak, “Olumsuz bir durum yok. Her gün daha iyiye gidiyor. Günden güne toparlıyor. Hem kas güçleri hem bilinç hem de genel durumu daha iyi. Ek hastalıklarının tedavisi de bitmek üzere.” ifadelerini kullandı.

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