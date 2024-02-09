Meteoroloji’den 15 il için sarı kodlu uyarı: Sağanak geliyor! İşte il il 9 Şubat hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Şubat hava durumu tahminlerini paylaştı. 15 il için sarı kodlu uyarı yapılırken yağışların, Adana, Antalya, Mersin, Muğla, Tokat, Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ ve Malatya’da gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il 9 Şubat Cuma hava durumu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı, Sivas ve Kırıkkale hariç), Güneydoğu Anadolu (Siirt harçc) ile Muğla, Tokat, Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ ve Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Antalya’nın doğusu ve Mersin’in batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde batısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 19°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 13°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 17°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 18°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya’nın doğusu ve Mersin’in batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 20°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN 20°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge geneli (Eskişehir, Çankırı, Sivas ve Kırıkkale hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
YOZGAT 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 2°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 5°C, 20°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 1°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 10°C, 16°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Tokat çevrelerinin öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, iç ve yükseklerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ARTVİN 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ ve Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM 4°C
Çok bulutlu
KARS 6°C
Çok bulutlu
MALATYA 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN 6°C
Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Siirt hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 13°C
Çok bulutlu
ŞANLIURFA 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı