ARZU SABANCI’DAN DİKKAT ÇEKEN HAMLE! DNA TESTİ SABANCI AİLESİNDE KRİZ YARATTI

ARZU SABANCI’NIN PAYLAŞIMI ORTALIĞI KARIŞTIRDI! DNA TESTİ SONUCU SABANCI AİLESİNDE KRİZ YARATTI

Hacı Sabancı hakkında açılan babalık durumu ve ortaya çıkan DNA testi sonucu, sosyetede büyük bir skandala yol açtı. Testlere göre, Hacı Sabancı’nın Uzay adlı çocuğun biyolojik babası olduğu yüzde 99.99 kesinlikte doğrulandı.

ARZU SABANCI’DAN GÜNDEM OLAN PAYDAŞIM

DNA testinin açıklanmasının ardından Hacı Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’nın Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım dikkatleri üzerine dikkat çekti. Sabancı, kendi fotoğrafını paylaşarak, “Bugün babaanne oluşumunun yıl dönümü, çok şükür bin şükür” notunu düşürdü. Ancak bu paylaşımı birkaç saniye içinde sildi.

Arzu Sabancı’nın bu hareketi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve paylaşımının neden yapıldığı merak konusu oldu.

HACI SABANCI VE NAZLI KAYI LİNÇ EDİLDİ

DNA testi sonucunun ardından Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Kayı, sosyal medya hesaplarından mutlu pozlar paylaşmaya devam etti. Ancak bu durum, çiftin takipçilerinden büyük tepki aldı. Sosyetik çift, yaşanan skandala rağmen sessizliğini korurken, sosyal medya eleştirilerinin sert hedefi oldu.

AİLEDE GERGİNLİK TIRMANIYOR

DNA testinin doğruladığı sonuçlar ve Arzu Sabancı’nın paylaşımı, Sabancı ailesinde yeni bir toplantı haberi olarak değerlendiriliyor. Skandalın sonraki ailesinin nasıl bir açıklama yapacağı ve bu durumun sonuçlarının nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.