Survivor’da adaya veda eden isim belli oldu! “Düellodan çıkacağımı zannediyordum”

Survivor All Star’da eleme heyecanı yaşandı. Hafta boyunca yaşanan yüksek gerilimin ardından haftanın eleme adayları büyük bir mücadele içerisine girdiler. Adaya veda etmek istemeyen yarışmacılar düelloda ellerinden geleni yaptı. Yarışmalar sonunda adaya veda eden isim belli oldu.

Survivor All Star’da eleme gecesi heyecanı nefesleri kesti. Bu hafta gerçekleşen erkek elemesi için isimleri yazılan adaylar kıyasıya rekabet ettiler. Adada kalmaya devam edecek isimler ve veda eden isim gecenin sonunda belli oldu.

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SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor All Star eleme düellosunda eşleşmeler belli oldu. Düello eşleşmeleri şu şekilde gerçekleşti; Mustafa Kemal Ersin ile eşleşti. Yunus Emre’de Yaman’la eşleşti. Geçen haftadan gelen Bozok ve Sercan arasındaki mücadelede mağlubiyetiyle bu haftanın çıkaracağı aday son oyuna çıkacak ve kaybeden veda eden isim oldu.

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Yunus Emre – Yaman karşılaşmasında kazanan isim Yunus Emre oldu ve adaylıktan ismini düşürerek adada kalmayı garantiledi

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Mustafa Kemal – Ersin karşılaşmasında kazanan isim Mustafa kemal oldu ve adaylıktan ismini düşürerek adada kalmayı garantiledi.

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Bozok’un sakatlığı nedeniyle bir önceki eleme gerçekleşememişti. Bu hafta Sercan ve Bozok eleme için yarışacak. Bozok – Sercan Yıldırım karşılaşmasında kazanan isim Sercan oldu ve adaylıktan adını sildirerek adada kalmaya devam edecek.

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Yaman – Ersin düellosundan kazanan Yaman oldu ve düellodan kendisini kurtardı.

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Oyun seçim hakkı kendisinde olan Bozok basket atışını seçti. Bozok ve Ersin düellosunda kazanan isim adada kalmayı garantilerken kaybeden isim elenerek Survivor’a veda etti. Düellonun kazanan ismi Bozok oldu.

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