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Survivor’da adaya veda eden isim belli oldu! “Düellodan çıkacağımı zannediyordum”

Survivor’da adaya veda eden isim belli oldu! “Düellodan çıkacağımı zannediyordum”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Şubat 2024 - 10:35

Survivor All Star’da eleme heyecanı yaşandı. Hafta boyunca yaşanan yüksek gerilimin ardından haftanın eleme adayları büyük bir mücadele içerisine girdiler. Adaya veda etmek istemeyen yarışmacılar düelloda ellerinden geleni yaptı. Yarışmalar sonunda adaya veda eden isim belli oldu.

Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu! "Düellodan çıkacağımı zannediyordum" - Sayfa 1

Survivor All Star’da eleme gecesi heyecanı nefesleri kesti. Bu hafta gerçekleşen erkek elemesi için isimleri yazılan adaylar kıyasıya rekabet ettiler. Adada kalmaya devam edecek isimler ve veda eden isim gecenin sonunda belli oldu.

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Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu! "Düellodan çıkacağımı zannediyordum" - Sayfa 2

SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor All Star eleme düellosunda eşleşmeler belli oldu. Düello eşleşmeleri şu şekilde gerçekleşti; Mustafa Kemal Ersin ile eşleşti. Yunus Emre’de Yaman’la eşleşti. Geçen haftadan gelen Bozok ve Sercan arasındaki mücadelede mağlubiyetiyle bu haftanın çıkaracağı aday son oyuna çıkacak ve kaybeden veda eden isim oldu.

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Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu! "Düellodan çıkacağımı zannediyordum" - Sayfa 3

Yunus Emre – Yaman karşılaşmasında kazanan isim Yunus Emre oldu ve adaylıktan ismini düşürerek adada kalmayı garantiledi

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Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu! "Düellodan çıkacağımı zannediyordum" - Sayfa 4

Mustafa Kemal – Ersin karşılaşmasında kazanan isim Mustafa kemal oldu ve adaylıktan ismini düşürerek adada kalmayı garantiledi.

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Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu! "Düellodan çıkacağımı zannediyordum" - Sayfa 5

Bozok’un sakatlığı nedeniyle bir önceki eleme gerçekleşememişti. Bu hafta Sercan ve Bozok eleme için yarışacak. Bozok – Sercan Yıldırım karşılaşmasında kazanan isim Sercan oldu ve adaylıktan adını sildirerek adada kalmaya devam edecek.

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Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu! "Düellodan çıkacağımı zannediyordum" - Sayfa 6

Yaman – Ersin düellosundan kazanan Yaman oldu ve düellodan kendisini kurtardı.

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Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu! "Düellodan çıkacağımı zannediyordum" - Sayfa 7

Oyun seçim hakkı kendisinde olan Bozok basket atışını seçti. Bozok ve Ersin düellosunda kazanan isim adada kalmayı garantilerken kaybeden isim elenerek Survivor’a veda etti. Düellonun kazanan ismi Bozok oldu.

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Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu! "Düellodan çıkacağımı zannediyordum" - Sayfa 8

SURVİVOR ALL STAR’A VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU!

Survivor All Star 2024 yarışmasına son olarak veda eden isim Ersin korkut oldu.

Düelloyu kaybeden isim Ersin veda konuşmasını şu şekilde yaptı:

“Bu düellodan çıkacağımı zannediyordum. Fakat ekibimden yani Kırmızı takımdan Bozok beni elemiş oldu. Bozok’u tebrik ediyorum. 45 günlük hikayem burada noktalandı bugün. Öncelikle ben Acun abiye çok teşekkür ediyorum. Ben herkesi çok seviyorum eğer kırgınlık bir üzüntü olduysa özür diliyorum. Ben herkesi çok seviyorum benim hikayem burada bitti.”

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