BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI RIZA AKPOLAT TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma sonucu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ihale yolsuzluğu ve rüşvet iddialarıyla tutuklandı. İstanbul’daki önemli belediyelerden birinin başkanının, suç örgütleriyle bağlantılı olarak belediye ihalelerini manipüle ettiği öne sürülüyor.

İHALE YOLSUZLUĞU İDDİALARI

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, suç örgütlerinin belediye ihalelerinde manipülasyon yaparak, belirli firmaların lehine haksız kazanç sağladığı belirtildi. Örgütün, Beşiktaş Belediyesi’ndeki bazı ihaleleri manipüle ederek rüşvet aldığı ve bu süreçte belediye başkanlarının da dahil olduğu bir zincir oluşturduğu iddia ediliyor.

TUTUKLAMA KARARI

Soruşturma kapsamında, Rıza Akpolat ve suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş’ın da aralarında bulunduğu 23 kişi tutuklanırken, diğer 8 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılığın ardından hakim karşısına çıkarak tutuklama kararları alındı.

POLİTİK TEPKİLER

Beşiktaş Belediye Başkanı’nın tutuklanması, siyasi dünyada büyük yankı uyandırdı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yargı sisteminin siyasallaştığını savunarak Akpolat’ın tutuklanmasını eleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yapılan operasyonu, kamuoyunu etkilemeye yönelik bir girişim olarak nitelendirdi.

YARGI SÜRECİNE ODAKLANILACAK

Rıza Akpolat’ın tutuklanması, sadece Beşiktaş’ı değil, tüm İstanbul’u etkileyen bir gelişme oldu. Kamuoyunun beklentisi, bu yargı sürecinin şeffaf ve adil bir şekilde yürütülmesi yönünde.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com