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İSTANBUL’DA SAHTE İÇKİ ÖLÜMLERİ ARTIYOR

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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İstanbul’da sahte içki tüketimi nedeniyle ölümler artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, son dört günde 4 kişi daha hayatını kaybetti ve sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 38’e yükseldi. Bu durum, İstanbul’daki sahte içki tehlikesinin ne kadar büyük bir boyuta ulaştığını gözler önüne seriyor.

Sahte İçki Nedeniyle Yaşanan Ölümler: Son Durum

Sağlık Bakanlığı, İstanbul’daki sahte içki ölümleriyle ilgili son verileri paylaştı. Şu an itibarıyla hastanelere başvuran 46 kişinin tedavisi devam ederken, 8 kişi taburcu oldu. Sahte içki tüketimi nedeniyle entübe edilen 29 hasta ise yoğun bakımda tedavi edilmekte. Bunun yanı sıra, 2 hastanın izinsiz olarak hastaneyi terk ettiği bildirildi.

Ölü Sayısı: 38
Tedavi Altında Olanlar: 46 kişi
Taburcu Edilenler: 8 kişi
Entübe Edilenler: 29 kişi
Hastaneyi Terk Edenler: 2 kişi

Metanol Zehirlenmesi ve Sağlık Riskleri

Sahte içkilerin çoğunda bulunan metanol, ölümcül zehirlenmelere yol açabiliyor. Uzmanlar, metanol zehirlenmesinin vücutta ciddi hasara yol açtığını ve erken müdahale edilmezse ölümle sonuçlanabileceğini belirtiyor. Sağlık yetkilileri, sahte içki tüketiminin sağlık açısından son derece tehlikeli olduğunu ve alkol alırken yalnızca güvenilir ve yasal kaynaklardan içki temin edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Sağlık Bakanlığı’ndan Uyarı

Sağlık Bakanlığı, sahte içki kullanımının artması nedeniyle vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bakanlık, metanol zehirlenmesinin önüne geçmek için yasal ve güvenilir alkol kaynaklarının tercih edilmesini öneriyor. Ayrıca, alkol tüketimi sırasında aşırıya kaçmamak ve sağlık riski oluşturacak ortamlardan kaçınmak gerektiği de uzmanlar tarafından sıklıkla hatırlatılıyor.

Sonuç ve Öneriler

İstanbul’da artan sahte içki ölümleri, halk sağlığını tehdit eden büyük bir tehlike arz ediyor. Sahte içki tüketimi, yalnızca bireysel değil, toplumsal bir sorun haline gelmiş durumda. Her bireyin, alkol alırken güvenli ve yasal yolları tercih etmesi gerektiği unutulmamalıdır.

 

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr

İSTANBUL’DA SAHTE İÇKİ ÖLÜMLERİ ARTIYOR
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