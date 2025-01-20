CELAL ŞENGÖR’ÜN NEŞET ERTAŞ HAKKINDAKİ YORUMU OLAY YARATTI! SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Celal Şengör’den “Neşet Ertaş’ı Tanımlıyorum” Sözüne Sosyal Medyada Tepki

Ünlü jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, gazeteci Özlem Gürses’in YouTube kanalında yayınlanan Bana Evde Anlat programı

Programda, Özlem Gürses’in “Hocam, hiç türkü dinlemez misin?” sorusuna “Hayır” yanıtını veren Şengör, ardından sanatçı Neşet Ertaş’ı dinleyip dinlemediği soruyu yanıtladı, “Neşet Ertaş’ı tanımıyorum, hiç duymadım” dedi. Bu yanıt üzerine Gürses, Neşet Ertaş’ın Türkiye’nin önemli ozanlarından biri olduğunu ifade ederek sanatçı hakkında kısa bir bilgi verdi.

Sosyal Medyada Destek

Celal Şengör’ün, halk müziğiyle özdeşleşmiş ve evrensel insanın gönlünde taht kurmuş olan Neşet Ertaş’ı tanımadığını söylemesi, sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Pek çok kullanıcı, Şengör’ün açıklamalarına tepkilerini dile getirirken, bazı sözlerin bir kişinin müzik tercihine dayandığını belirttiği durumu savunmaya çalıştı.

Neşet Ertaş Kimdir?

Türk halk müziğinin muhteşem isimlerinden biri olan Neşet Ertaş, sazı ve sözleriyle Anadolu’nun parlak eserlerini üretmiştir. UNESCO tarafından “Yaşayan İnsan Hazinesi” unvanına layık görülen Ertaş, özellikle Orta Anadolu’nun bozlak türküleriyle tanınmaktadır. 2012 yılında hayatlarını kaybeden sanatçı, geride saklı eser bırakmıştır.

Şengör’den Açıklama Bekleniyor

Olayın büyümesi üzerine, Prof. Dr. Celal Şengör’den bir açıklama yapılıp yapılıp yapılmayacağı merak konusu. Programın tamamı, YouTube üzerinden izlenebiliyor.

Kaynak:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/